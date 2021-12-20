Завдяки проєкту "Здійсни мрію", маленький хлопчик втілив бажання десятків студентів-медиків

Вже за кілька місяців - завдяки Ростику - у столичному Інституті серця з’явиться перша в Україні тренувальна кімната, де на манекенах, абсолютно схожих на живих людей, зможуть тренуватися робити операції студенти-медики.

Чотири роки тому кураторка проєкту, телеведуча Лідія Таран та журналістка Неллі Ковальська зустріли у столичному Інституті раку Ростика Бекарюка - хлопчика, який хотів стати хірургом і асистувати під час справжньої операції. У команді проєкту "Здійсни мрію" зізнаються: рішення про те, як втілити в життя дитяче бажання довго не приходило.

Про те, чи вдалося малому асистувати на справжній операції і до чого тут зупинка серця - 19 грудня йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень.

Його кімната нині схожа на зал бібліотеки медичного університету, в телефоні замість дитячих забавок – програми для вивчення анатомії, а на поличці – медичне приладдя. У якості моделі - молодший брат.

Але почалося все з того, що він сам захворів. Про свою хворобу - нейрофіброматоз - стан, коли нервові закінчення протягом життя можуть неконтрольовано перетворюватися на пухлини, він говорив, як справжній лікар і посилався на медичну літературу.

У лікарні Ростик знайшов друга, якого за кілька місяців втратив. Богдан – помер. Ця трагедія укріпила Ростика у його прагненні стати лікарем-кардіохірургом.

Нарешті після перемовин, які команда проєкту "Здійсни мрію" вела багато місяців, хлопця запросили до лікарні, яку він бачив у снах.

В Інституті Амосова, де за роки його існування зробили понад двісті тисяч операцій на серці, кращі у країні кардіохірурги провели для Ростика персональний майстер-клас.

Після зустрічі з директором інституту Василем Лазоришинцем, хлопець пройшов жартівливий тест на готовність бути лікарем. Отримавши в подарунок хірургічний костюм, він зайняв місце за справжнім операційним столом, на якому оперували немовля із вадою серця.

В іншому ж операційному блоці Ростик вже спостерігав, як роблять втручання на відкритому серці. Для того, щоб усунути вроджену ваду, довелося зупинити, а потім знову запустити серце пацієнта. На згадку про здійснену мрію хірург подарував хлопцеві інструмент, яким оперував.

Як маленькому хлопчику вдалося здійснити мрію десятків студентів-медиків | Новини України

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