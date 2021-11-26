"Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може без охорони": Зеленський емоційно з'ясував стосунки з журналістом "УП"

"Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може без охорони": Зеленський емоційно з'ясував стосунки з журналістом "УП"

Президент каже, що він жива людина й інколи теж має право на відпочинок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через розслідування деяких журналістів його родина не святкує нічого в публічних місцях і не виходить без охорони. Утім, глава держави зауважив, що він жива людина і має право інколи на відпочинок.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

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"Чому ми говоримо у форматі, що я начебто виправдовуюся. Я жива людина і маю право інколи відпочивати. Для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. Це неправильно. Я жива людина і маю право на відпочинок і особисте життя. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдяки вам вони майже нічого ніде не святкують", - заявив емоційно Зеленський журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу.

Крім того, очільник держави пригадав ювілей глави Офісу президента Андрія Єрмака, якому 21 листопада, у День Гідності та Свободи, виповнилося 50 років, але через визначну дату відмовився святкувати свій день народження.

"Щоб не сказали, що поки триває покладання квітів, хтось там щось святкує, пляскі на крові. Тому завдяки вам часу у мене на моє власне життя немає, на що я маю право. Тому я маю право, не приховуючи це, їхати туди, куди я хочу. Чи був я у Синєгорі? Так. Чи святкував я? Ні. Єрмак зі мною був. Те, що ви робите щодо мене, це неправильно... У неділю вихідний день я провів на роботі. Після чого сів до гвинтокрила, і з бутербродами, речами і Єрмаком полетів до Гути. Циган я не викликав, ведмедів не викликав, але і вас я не викликав", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою напередодні Великодня вирушили до Карпат. Зеленський із дружиною побували на екскурсії в хаті-музеї "Тіні забутих предків", відвідали музей "Гуцульської магії", Володимир та Олена Зеленські багато фотографувалися з усіма охочими.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський відсвяткував Новий рік у західній резиденції у селі Гута.

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