Завеликий курс: у Києві помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою

В Києві помітили маршрутку, в якій за проїзд розраховуються в криптовалюті. Принаймні в салоні маршрутки пасажири помітили об’яву про це на листку паперу біля водія.

Судячи з об’яви, вартість проїзду складає 0,375 USDT, а оплату за проїзд приймають на гаманець Binance.

«Деякі маршрутні таксі вирішили не чекати, доки влада зобов’яже їх встановлювати валідатори для безконтактної оплати, і вирішили піти далі - оплатити за проїзд тепер можна навіть криптовалютою», - пишуть в соціальних мережі під фото з об’явою.

Тим часом столичні перевізники кажуть, що у них в салонах автобусів такого розрахунку немає.

«Сумнівно, що пасажири, у яких є криптовалюта будуть їздити в київських маршрутках. Ті, у кого є така валюта, пересуваються по місту на власних авто», - пояснили нам в одній із компаній приватного перевізника.

Нас запевнили, що у столичних маршрутках такого розрахунку ще немає, скоріш за все, така маршрутка курсує на приміських маршрутах.

В Асоціації перевізників Київської області теж здивувались такій формі оплати проїзду.

«Я вперше бачу такий креативний спосіб розрахунку за проїзд в маршрутці. Як ви знаєте, криптовалюта не оподатковується. Власник не сплачує податків до державного бюджету. Тому, якщо навіть хтось розрахується за проїзд криптовалютою, це буде порушенням обігу фінансових операцій. Перевізник має квитки встановленого зразку, має квитковий лист, на підставі якого вносяться зароблені кошти в касу. Тому, я гадаю, що в майбутньому все так може і буде, коли ми перейдемо на цифрові гроші, але зараз, на мій погляд, ця об’ява виглядає як чийсь жарт. Бо якщо подивитись вартість біткоїна і перевести його на еквівалент вартості проїзду, то чи не забагато там написано, дуже великий курс», - прокоментував сайту ТСН.ua Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Він додає, що поки за проїзд пасажири платять в національній валюті. На підставі цього люди сплачують податки та отримують заробітну плату, але поки ніяк не в криптовалюті.

Нагадаємо, кияни вимагають зменшити комендантську годину в столиці. Начальник КМВА пояснив нам, коли і за яких умов це можливо.

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