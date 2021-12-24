Завідувач хірургічного відділення лікарні у Чернігівській області збив людину і втік

Його поліція розшукала дуже швидко.

Збив на смерть людину та втік з місця пригоди. У Куликівці, що на Чернігівщині, завідувач хірургічного відділення місцевої лікарні напередодні, як лишень сутеніло, збив людину і залишив без допомоги. Водія автомобіля поліцейські розшукали протягом години.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На місці залишається частини понівеченого авто і велосипед загиблої жінки.

Як стало відомо журналістам, затримати винуватця загибелі людини вдалося завдяки випадковому свідку, який побачив, як на узбіччі чоловік, щось розглядає, а потім повертається до своєї машини і їде. Свідок на місці, де зупинялась машина, виявив загиблу і повідомив про ситуацію.

Поліція застала винуватця аварії вдома, він мав ознаки сп’яніння, але здавати аналізи відмовився. Зараз він перебуває у лікарні Чернігова, бо начебто після ДТП йому стало зле.

ДТП в Чернігівській області: водій збив на смерть людину та втік з місця пригоди

Відомо, що лікарі і загибла проживали в одному будинку і очевидно були знайомими.

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