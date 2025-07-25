Завод з Харкова під час війни міг постачати Росії деталі до бойових літаків та вертольотів: шокувальні подробиці

"ФЕД" міг постачати РФ деталі до вертольотів та літаків / © ТСН

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ПАТ «ФЕД» — це завод, який займається виготовленням деталей для космічної технік, літаків, вертольотів і дронів. Загалом це неймовірно потужне підприємство і справжня гордість України. Проте у 2025 році, коли війна в самому розпалі, «ФЕД» продовжує співпрацювати з китайськими, сінгапурськими компаніями, які знаходяться під американськими санкціями за те, що співпрацюють з Росією.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ! Нові запчастини з харківського заводу ФЕД — у літаках РФ! ЯК ТАК ВИЙШЛО? Хапуга.UA

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Що відомо про ПАТ «ФЕД»

ПАТ «ФЕД» — підприємство з майже столітньою історією, засноване у 1927 році на базі механічних майстерень при дитячій трудовій комуні імені Фелікса Дзержинського. Назва «ФЕД» — це абревіатура від його імені. Завод із початку свого існування мав тісні зв’язки з російськими підприємствами, що колись вважалося нормою. Але у 2025 році, коли Росія веде війну проти України, ці зв’язки викликають серйозні запитання.

Є два ФЕДи: один — приватний, керований Віктором Поповим, інший — державний, який, здається, вже давно записали в «хроніки депресивних». До 2018 року вони разом працювали в кластері «Мехатроніка», але потім їхні шляхи розійшлися. До 2007 року третина акцій ПАТ «ФЕД» належала російському «Рубіну». Потім частку перебрала «Авіа ФЕД Сервіс», яка до 2011 року контролювала 37,6% акцій. Після Революції Гідності у 2014 році росіяни офіційно «вийшли» з акціонерів. Але співпраця не припинилась.

“ФЕД” / © ТСН

Співпраця із РФ

Згідно з документами, що знаходяться в розпорядженні Delo.ua, 18 лютого 2015 року, через рік після початку бойових дій на сході публічне акціонерне товариство «ФЕД» за 1780131,36 грн продало ТОВ «ТЕХНОБУД УА» продукцію під назвою «Привід-генератор ДП-22» за номером 16441705808. Через місяць, 17 березня 2015 року, «ФЕД» продав ще два привід-генератори ДП-22, цього разу дорожче — за 3577975,2 грн. Покупець був інший — товариство з обмеженою відповідальністю «СЕНТРО-М».

За інформацією Харківського антикорупційного центрі, ці привід-генератори використовуються у військовій авіації

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«Є інформація, що два привід двигуна постачалися російській компанії для ракети носія ТУ 160, який підіймається і під час атаки запускає ракети», — каже голова правління Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

Більше того, Віктор Попов, очільник ПАТ «ФЕД» і депутат кількох скликань Харківської облради, зокрема від «Партії регіонів», здається, вирішив кинути виклик здоровому глузду, відкрито заявляючи про своє бажання знову загравати з Росією. В інтерв’ю від 27 листопада 2019 року він із невимушеною впевненістю пропонує два шляхи для «порятунку» української авіаційної галузі: або імпортозаміщення, або тримайтеся міцніше — «лібералізацію відносин» із північним сусідом. Так, тим самим сусідом, який уже п’ятий рік поспіль розпалює війну на Донбасі.

Віктор Попов / © ТСН

Слова Попова — це не просто риторика. У січні 2020 року його син, Олексій Попов, втратив посаду директора 410-го авіазаводу «Укроборонпрому» після скандалу. Причиною стало фото 2015 року з авіавиставки МАКС-2015 у Москві, де Олексій позує в російській військовій формі. Це не просто збіг — це сигнал про глибші зв’язки родини Попових із Росією.

На перший погляд, ПАТ «ФЕД» — успішна компанія, що підкорює європейські ринки. Але у 2023–2024 роках завод активно співпрацював із китайською AVIC International Holding і сінгапурською Pha Pte Ltd, які ймовірно сприяють постачанню деталей до Росії через посередників.

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За даними OFAC, у 2021 році США внесли AVIC International Holding до санкційного списку через зв’язки з оборонним сектором Китаю. CNN у 2022 році повідомило, що AVIC постачає обладнання російській «Ростех», яка виробляє безпілотники та зброю. The Wall Street Journal додав: Китай постачає Росії навігаційне обладнання та деталі для винищувачів.

А тепер найцікавіше: у 2023–2024 роках, за даними сервісу 52wmb, ПАТ «ФЕД» весело торгує з AVIC International Holding, постачаючи обладнання за категорією «двигуни».

«Китайській компанії продавалися двигуни для цивільноі авіації, але ми розуміємо, що цивільна авіація все одно зараз під час під час повномасштабної війни працює на користь армії Росії, а також через Сінгапурську компанію постачалися деталі для вертольотів К-32», — каже Євген Лісічкін.

Pha Pte Ltd — ймовірно посередник для російської «Вертолітної сервісної компанії», що входить до російського вертольотобудівного холдингу «Вертольоти Росії». Дані митних декларацій 2019 року показують, що Pha Pte Ltd купувала деталі в ПАТ «ФЕД» через південнокорейську Rh Focus Corp, офіційного дилера Ка-32.Ці деталі ймовірно сприяють ремонту російських військових вертольотів через посередників.

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За даними РБК-Україна, у 2021 році ПАТ «ФЕД» постачало деталі для 558-го авіаремонтного заводу в Білорусі, який ремонтує військові вертольоти.

«Якихось конкретних юридичних наслідків миттєво, скоріш за все, не буде ніяких, тому що ці санкції не стосуються конкретно української компанії. Є певний ризик вторинних санкцій за те, що вона співпрацює з підсанкційною юридичною особою. Але головне — це репутаційний ризик для України, тому що ми постійно адвокатуємо якісь санкції проти компаній, які залучені до різних схем обходу санкцій. І українські санкції, вони в першу чергу сигнальні для того, щоб наші партнери звернули увагу на ті чи інші компанії, чи на тих чи інших людей, щоб їх внесли у санкційні списки», — каже керівниця санкційного напрямку аналітичного центру STATEWATCH Дар’я Кузьміна.

Що кажуть у ПАТ «ФЕД»

Журналісти проєкту «Хапуга» вирушили на ПАТ «ФЕД», щоб отримати коментарі .Проте, як тільки вони прибули на місце усі різко розбіглися.

Журналістам вдалося дістати номер Віктора Попова. Але розмова була короткою: “ Я в Європі, я можу дати вам свого помічника і ви з ним поспілкуватись».

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Через годину на зв’язок виходить і помічник, проте на розмову він точно не налаштований: він заявив, що ні з якими компаніями вони не співпрацюють.

«Проаналізувавши усі митні декларації, в період з 2022 по 2025 рік, ми знайшли дуже цікаву інформацію. Попри усі заяви про розірвані зв’язки з китайською компанією, „ФЕД“ таки продовжили торгувати. Так в 27 лютого 2025 року „Авіку“ було продано запчастин на суму трохи більше 3 мільйонів доларів», — зауважують журналісти.

Китай не лише лідирує за виручкою, а й має значну частку поставок, що підтверджує тісну співпрацю з підсанкційними компаніями. З 63 поставок за 2022–2024 роки 24 пішли до Китаю на суму $17,5 млн із загальних $27,9 млн. Китай, через компанії типу AVIC, ймовірно сприяє постачанню деталей до російського ВПК через посередників.

«Отже, що ми маємо? ПАТ „ФЕД“ у Харкові, наче змій, повзає між Китаєм, Сінгапуром і ймовірно російським ВПК. Чому ймовірно, бо юридично вони „чисті“, але це як сказати: „Я не винен, що мої деталі в російських вертольотах — я ж просто продав!“ Це не просто бізнес, друзі. Це ризик для України, для Харкова, для всіх нас», — зауважують журналісти.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ! Нові запчастини з харківського заводу ФЕД — у літаках РФ! ЯК ТАК ВИЙШЛО? Хапуга.UA