Завтра РФ може завдати масованого ракетного удару: посадовці Полтавської ОВА попередили населення

У Полтавській ОВА журналістові ТСН.ua підтвердили факт такої рекомендації.
Сьогодні в соцмережах з’явилось фото листа за підписом одного з посадовців Полтавської ОВА, де зазначається, що завтра, 17 січня, установам, організаціям та підприємствам наполегливо рекомендується не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"У разі виробничої можливості здійснити заходи щодо організації праці дистанційно цього дня", – зазначається у листі.
Посадовці водночас посилаються на те, що відповідного листа отримали від військових.
Директорка департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Світлана Лоскот в коментарі для ТСН.ua підтвердила факт такої рекомендації.
"Лист справжній. Нам надійшла така інформація, а наш обов’язок – попередити людей про небезпеку масованих ракетних ударів", – розповіла нам Світлана Лоскот.
До цього вона додала, що принаймні за останній час – це перший такий документ.
За даними Полтавської ОВА, посадовцям невідомо, чи отримали аналогічні листи від військових представники інших регіонів.
Раніше експерт назвав сценарії масованих ударів по Україні до кінця зими.
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