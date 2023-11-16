"Завжди буде реваншизм": ветеран "Азову" вказав, як запобігти новій війні РФ проти України

Боєць не виключає, що наступне покоління також вступить у цю екзистенційну війну.

Після закінчення теперішньої війни Росія знову захоче напасти на Україну, тому зараз слід максимально знищити військовий потенціал країни-агресорки.

Таку думку в ексклюзиві для TSN.UA висловив ветеран "Азову", інструктор з позивним "Психолог" родом з Білорусі.

За його словами сьогоднішня розв’язана Росією війна ведеться за незалежність України і за незалежність тієї частини Європи, на яку РФ зазіхає.

"Україна – центр цього всього. Наступні після цього цікаві для мене речі – як свобода Білорусі, так і в цілому знищення потенціалу Росії на нові імперські амбіції, на захоплення нових територій", – сказав "Психолог".

Як завадити новому нападу РФ і чи буде знову війна

Ветеран переконаний у реваншистських амбіціях РФ, тож вважає, що треба знищити її військовий потенціал.

"Бажано ліквідувати всіх росіян, але, звісно, так не вийде. Максимально знищити… Це не відбудеться назавжди, але ми можемо знизити її потенціал військовий і наступальний. Амбіції ми не зможемо придушити, тому що завжди буде реваншизм, наративи не зміняться", – вважає інструктор.

Він наголосив, що слід знищити РФ у військовому аспекті настільки, наскільки можна, "щоби дати можливість наступному поколінню вирости".

"Не виключено, що наступне покоління також у цю екзистенційну війну вступить. Тому ми повинні зробити все залежне від нас, щоб не допустити цю війну у найближчому майбутньому. Вона неминуче продовжиться. Ну, думаю, що на десятки років ми повинні Росію вибити", – оцінив ветеран "Азову".

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До слова, на думку журналіста і публіциста Віталія Портникова, вихід ЗСУ на держкордони 1991 року може не стати закінченням війни.

Додамо, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у лютому 2023 року теж заявляв, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року не обов'язково означатиме закінчення війни. Не виключено, що війну доведеться перевести у формат "незмінної оборонної операції", як в Ізраїлі.

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