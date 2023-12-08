Завжди влучає в ціль: воїни ЗСУ розповіли про унікальну ППО, яка знищує дрони та літаки РФ

У Донецькій області британська ППО прикриває українське небо. ЗРК Stormer HVM збиває гвинтокрили та літаки на невеликій відстані, як це було передбачено розробниками.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ЗРК Stormer HVM на Донеччині збиває ворожі цілі. Проте щоб самим не стати ціллю окупантів - українські захисники повинні постійно змінювати місцеперебування.

Систему ППО Stormer розробляли для знищення гвинтокрилів і літаків на невеликій відстані. А на Донеччині вона максимально ефективна для полювання за ворожими дронами.

ЗРК Stormer

"Дистанцію у 5 км вона подолає за 5-6 сек.", - каже боєць Дмитро.

Ракет одночасно тут може бути 8. Та для бойового чергування важливо мати щонайменше дві. Кожна майже завжди влучає в ціль. Бо не лише точна, а й надшвидкісна. А це означає, що у ворожих безпілотників чи літаків геть немає шансів втекти.

Екіпаж ППО Stormer на лінії зіткнення - від початку повномасштабного вторгнення. Раніше працювали на "Осі" – зенітно-ракетному комплексі радянського зразка. Відколи Британія передала Україні Stormer, із цієї машиною пройшли і Запорізький, і тепер Донецький фронт.

ЗРК Stormer

"Ми на бойовому чергуванні 24/7. В будь-яку погоду, в будь-який день ми завжди напоготові виїхати та відпрацювати", - каже командир машини ППО Василь.

На рахунку екіпажу Stormer - понад пів сотні знищених ворожих цілей. І не лише безпілотників, а й два Су-25.

Та коли екіпаж працює і прикриває небо над піхотою, цій машині теж потрібен захист від дронів. Росія збільшила їхнє виробництво в рази. І тепер окупанти запускають по одній цілі одночасно по кілька камікадзе. У Stormer є група прикриття, яка захищає ППО від ворожих ударів дронами.

ЗРК Stormer

Підрозділи протиповітряної оборони Білоцерківського зенітно-ракетного полка - одні з перших, хто почав отримувати озброєння від західних партнерів для захисту українського неба. Оператори машин ППО працюють не лише на Донеччині, а й на Харківщині, Чернігівщині та рідній Київщині.

За майже рік, відколи перша машина ППО приїхала в полк, армійці знищили сотні ворожих цілей. Та найбільше їх вразило те, коли підрахували вартість російського озброєння, яке спалили, а це - 470 млн доларів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Британська ППО, яка прикриває небо на Донеччині. ЕКСКЛЮЗИВНІ кадри роботи Нагадаємо, російські війська вранці 8 грудня влаштували по Україні атаку крилатими ракетами Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Працювала ППО. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку вранці 8 грудня.

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