Завжди усміхнений і сумлінний: на Запоріжжі попрощалися з 14-річним підлітком, якого вбила ракета РФ

Через місяць Дмитрові мало б виповнитися 15 років, він мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню.
У Малокатеринівці на Запоріжжі попрощалися з 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопчик загинув внаслідок терористичного обстрілу села 20 серпня. Разом із друзями він був біля дитячого кафе, яке ворожий снаряд перетворив на згарище. Постраждали 10 дітей і 18-річна дівчина.
Як прощалися із Дмитром у рідній гімназії, йдеться в сюжеті ТСН.
Завжди усміхнений, сумлінний учень і готовий полагодити будь-яку техніку – таким згадує свого учня директорка гімназії пані Надія. Розповідає, хлопець обожнював мотоспорт та автівки.
"Цілеспрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем, і він мав уже велику практику – ремонтував техніку своїм друзям, знайомим", – каже директорка Малокатеринівської гімназії Надія Грибова.
Згадує, того трагічного дня Дмитро не тямив себе від щастя – прибіг до сільради, щоб повідомити, що його зарахували до Запорізького ліцею, де він навчатиметься на автослюсаря.
"Вони з однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло підтвердження, що вони зараховані до ліцею, де будуть здобувати омріяну професію астослюсаря", – каже директорка гімназії.
"Він був відзначений грошовою премією від селищної ради. Ми виділяли кошти за досягнення гарним учням. Він на мопеді своєму їздив – щаслива дитина така була, радісна", – розповідає голова Кошугумської ТГ Володимир Сосуновський.
Через місяць Дмитрові мало б виповнитися 15 років, він мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню, розповіла близька подруга Анжеліка.
"Веселий хлопець, душа нашого класу був, на нього неможливо навіть було розсердитися", – згадує класна керівниця.
Прощалися із Дмитром біля гімназії, там для нього пролунав останній дзвоник.
А друзі-мотолюбителі влаштували для свого товариша останній мотопробіг.
Нагадаємо, 20 серпня російський артснаряд знищив дитяче кафе в Малокатеринівці. Згодом стало відомо, що загарбники знову вдарили по Малокатеринівці, де напередодні від обстрілу загинула дитина.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Удар по дитячому кафе! Дмитро Гречаник того дня не тямив себе від щастя, але росіяни його вбили!
Читайте також:
- Окупанти вдарили по сільраді на Харківщині: під завалами – люди
- Окупанти атакували Антонівку: внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є постраждалі
- В Києві попрощалися з медикинею "Госпітальєрів" Мулькевич, яка загинула під час атаки дронів на Харківщині