Завжди усміхнений і сумлінний: на Запоріжжі попрощалися з 14-річним підлітком, якого вбила ракета РФ

Через місяць Дмитрові мало б виповнитися 15 років, він мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню.

У Малокатеринівці на Запоріжжі попрощалися з 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопчик загинув внаслідок терористичного обстрілу села 20 серпня. Разом із друзями він був біля дитячого кафе, яке ворожий снаряд перетворив на згарище. Постраждали 10 дітей і 18-річна дівчина.

Як прощалися із Дмитром у рідній гімназії, йдеться в сюжеті ТСН.

Місце удару

Завжди усміхнений, сумлінний учень і готовий полагодити будь-яку техніку – таким згадує свого учня директорка гімназії пані Надія. Розповідає, хлопець обожнював мотоспорт та автівки.

14-річний Дмитро Гречаник

"Цілеспрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем, і він мав уже велику практику – ремонтував техніку своїм друзям, знайомим", – каже директорка Малокатеринівської гімназії Надія Грибова.

Фото: ТСН.ua

Згадує, того трагічного дня Дмитро не тямив себе від щастя – прибіг до сільради, щоб повідомити, що його зарахували до Запорізького ліцею, де він навчатиметься на автослюсаря.

"Вони з однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло підтвердження, що вони зараховані до ліцею, де будуть здобувати омріяну професію астослюсаря", – каже директорка гімназії.

"Він був відзначений грошовою премією від селищної ради. Ми виділяли кошти за досягнення гарним учням. Він на мопеді своєму їздив – щаслива дитина така була, радісна", – розповідає голова Кошугумської ТГ Володимир Сосуновський.

Через місяць Дмитрові мало б виповнитися 15 років, він мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню, розповіла близька подруга Анжеліка.

"Веселий хлопець, душа нашого класу був, на нього неможливо навіть було розсердитися", – згадує класна керівниця.

Прощалися із Дмитром біля гімназії, там для нього пролунав останній дзвоник.

Похорон Дмитра Гречаника

А друзі-мотолюбителі влаштували для свого товариша останній мотопробіг.

Мотопробіг на честь загиблого хлопця

Нагадаємо, 20 серпня російський артснаряд знищив дитяче кафе в Малокатеринівці. Згодом стало відомо, що загарбники знову вдарили по Малокатеринівці, де напередодні від обстрілу загинула дитина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Удар по дитячому кафе! Дмитро Гречаник того дня не тямив себе від щастя, але росіяни його вбили!

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