Заява Міноборони РФ про відведення військ: що думають у НАТО та ЄС

Заява Міноборони РФ про відведення військ: що думають у НАТО та ЄС

В Брюсселі не поспішають радіти російським заявам.

Український військовий аташе вирушив до Білорусі: про взаємну інспекцію військових маневрів учора вдалося домовитися на рівні міністерств оборони двох країн. Київ уже давно намагався дістати від Росії пояснення щодо військових навчань, утім нічого вона так і не пояснила. Тож цю тему сьогодні порушують на засіданні ОБСЄ.

Як повідомляється 15 лютого в сюжеті ТСН.16:45, вже завтра НАТО збереться на засідання міністрів оборони задля обговорення ситуації, куди запросили і очільника українського міноборони Олексія Резнікова. Але вже сьогодні з Північноатлантичного альянсу лунають реакції на сьогоднішнє рішення Росії відвести війська.

Так, в Брюсселі не поспішають радіти російським заявам про відведення частини військ від українських кордонів. Бо цього не достатньо - заявив сьогодні генсек НАТО.

Столтенберг пригадав, як навесні російські солдати, забравшись від рубежів України, залишили на місцях важку техніку. А отже, досить кількох днів, щоби повернутися назад - пояснив генсек. Тож про деескалацію говорити зарано.

"Поки що ми не бачимо жодної ознаки скорочення російської військової присутності на українських кордонах. Ми й надалі пильно стежимо за тим, що робить Росія. А заяви про готовність продовжувати діалог дають підстави для обережного оптимізму. Тож будемо дивитись як розвивається ситуація і як це пов'язано з реальною деескалацією", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Реальній деескалації точно не сприятиме визнання Росією так званої "незалежності" окупованого Донбасу. Якщо Володимир Путін зробить те, про що сьогодні його попросила Держдума (визнання "ДНР" і "ЛНР" - Ред.), - це буде грубе порушення суверенітету України, сказав генсек. І це - підірве зусилля щодо політичного вирішення конфлікту. Що стане для Заходу сигналом про справжнє зниження напруги - пояснив і британський прем'єр.

Що думають у НАТО та ЄС про заяви Росії про відведення військ

"Це означає відведення батальйонних тактичних груп від потенційної зони конфлікту. І це точно не будівництво польових шпиталів на кордоні з Білоруссю, між Білоруссю та Україною, а відчуття, що все це скорочується, зменшується, що загроза минула, а натомість - розпочинаються переговори", - наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Готовність до переговорів декларують у Кремлі, але де-факто можливість говорити росіяни почасти ігнорують. Сьогодні вони відмовилися від участі в широких консультаціях у рамках ОБСЄ, скликаному за українською ініціативою. Дипломати, передусім - із України й країн Балтії - хотіли почути пояснення, що роблять російські війська уздовж українських кордонів і чому їх так незвично багато.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін повʼязав звернення Держдуми про визнання "ЛДНР" із частковим відведенням військ від кордону України.

Автор: Зоряна Степаненко