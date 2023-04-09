Заява нардепа Тищенка про замах: у поліції Закарпаття розповіли перші подробиці

У поліції Закарпаття не підтверджують і не спростовують заяву нардепа Миколи Тищенка про "замах та підрив автомобіля".

Про це у коментарі ТСН.ua сказала речниця Національної поліції Закарпатської області Ганна Дан.

"Сьогодні вночі, 9 квітня, сталося дійсно загоряння автівки секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна. У нас цей факт зафіксований. Ми здійснили усі необхідні першочергові слідчі дії, деякі наразі ще тривають. Всі ці відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією частини , статті 194 – йдеться про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу", - повідомили у поліції.

Ганна Дан додала, що поліція проводить експертизи та розслідує інцидент.

"Зараз будемо проводити всі необхідні експертизи та інші заходи для того, щоб встановити, де є правда. Наразі інформація про начебто замах не підтверджується і не спростовується, мусять бути проведені всі експертизи. Люди не постраждали, там лише автомобіль загорівся", - пояснила вона.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко заявив про замах та підрив авто. За його словами, "лісова мафія" намагалася "прибрати" члена ТСК.

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