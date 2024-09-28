Заява Зеленського щодо закінчення війни здивувала всіх: що він сказав (відео)

Вже третій рік повномасштабної війни та 10 років уцілому. І головне питання в усіх українців – коли кінець? Президент України Володимир Зеленський вже представив план перемоги у США, та чи стане це кінцем війни? Отже, як швидко і коли може закінчитися війна – розтлумачувати останні заяви Зеленського взялися експерти. Гучну заяву зробив і міністр закордонних справ Польщі. Й ще одне не менш важливе запитання – чи поверне врешті Росія всі території, чи захоче заграбати певні регіони? Усі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Гучна заява Зеленського!

Війна з Росією "ближче до завершення", ніж багато хто вважає. Президент України після представлення “плану перемоги” в США вразив гучною заявою. По-перше, наголошує глава держави, позиція України має бути сильною, а союзники мають активніше підтримувати українську армію. Про це заявив Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Як експерти пояснюють заяви Зеленського?

За словами очільника держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації "формули миру". Цей план України має побачити і Джо Байден. І саме він ще може вплинути на його реалізацію, не дивлячись на те, що час його президентства от-от закінчиться. Зокрема видання The Times випустило статтю, де зазначили, що у Байдена є вікно можливостей до президентської інавгурації в січні, яке, за умови розумного використання, може змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів. Вашингтон може дати Україні зелене світло на використання таких систем, як британська крилата ракета повітряного базування Storm Shadow, для завдання глибоких ударів, які можуть серйозно підірвати російську військову машину. Але ще напередодні зустрічі із Байденом аналітики також взялися пояснити заяви Зеленського, які він зробив в інтерв’ю телеканалу ABC News із інтригуючими фразами про закінчення війни, яка привернула до себе шалену увагу. Отож, фраза Зеленського: "Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни". Як можна розцінювати саме цю цитату, коли ситуація на полі бою доволі складна, коли кількість випущених по Україні лише за ніч "Шахедів" і ракет може становити під сотню, а кількість боєзіткнень на фронті може становити куди більше цифри сто?

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Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та політолог Володимир Фесенко.

Селезньов каже, що не впевнений, що зараз у нас достатньо засобів, щоб якось врегулювати складну ситуацію на фронті, і пояснив, як він тлумачить заяву Зеленського.

"Насправді проблем у нас дуже багато. Дуже серйозною проблемою фактично на всіх ділянках фронту є питання ресурсів. Це є критично важливим. Я не впевнений, що ми маємо зараз усе необхідне, щоб стабілізувати ситуацію на фронті бодай у найближчій перспективі. Можливо, це такий собі заклик президента до західних еліт. Мовляв, робіть що-небудь і разом ми зможемо подолати цю російську навалу. В протилежному разі не лише на Україну, але й на світ чекають дуже темні часи. Я впевнений у тому, що, умовно кажучи, 1939 року світ був впевнений, що далі буде краще. Але потім світ знав набагато гірші часи – і 1941, і 1943, і 1945, зокрема й вибухи атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі. Отже, саме від консолідованої позиції притомних країн світу та їхніх лідерів залежить безпечне майбутнє цієї планети. В принципі шанс на краще майбутнє у нас є, але для цього треба всім докласти зусилля. Політичні та ресурсні зусилля".

На запитання про те, чи не охолоне Захід у питанні допомоги після заяви, що закінчення війни може бути близьким, Селезньов відповів нам так: "ABC News – це один з ключових медійних елементів у США. Відповідно це спрямовано на політичні еліти Америки. Звісно, що вони абсолютно чітко розуміють і проблеми, з якими стикається українська армія в рамках протистояння російській агресії. Я не думаю, що тут на широкий загал поставлено питання про те, що, мовляв, Україна самотужки впорається. Очевидно, що того не станеться".

На думку Селезньова, формула перемоги Зеленського є абсолютно очевидною, але вона потребує надзусиль не лише від України, а й від наших західних партнерів.

"Апелювати, що хтось замість нас ці питання вирішить, не варто. Ми ж не вимагаємо від західних країн, щоб вони замість нас воювали. Ми потребуємо боєприпасів, зброї, техніки, технологій. Все це є ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою", – каже він.

За словами Селезньова, якщо проаналізувати зведення Генштабу, то можна зрозуміти, що ситуація на фронті станом на зараз – не з простих.

"Там, де найбільше боєзіткнень – там найбільш важко. Відповідно Курахівський і Покровський напрямки, активні бої на Лиманському та Вугледарському напрямках. Очевидно, що ми не маємо тішити себе ілюзіями – ситуація є надзвичайно складною. Не варто дивуватися тому, що найближчим часом ми можемо почути геть погані звістки щодо можливості утримання нами Торецька, Селидового та Вугледара. Сили противника там переважають, є низка підстав вважати, що деякі командирські рішення, ухвалені українськими керівниками, не завжди були доцільними, які, зокрема, призвели до тієї ситуації, що склалася на цих ділянках фронту. Оцінку діям або бездіяльності тих чи інших військових керівників надає головком Сирський", – зазначив він.

Крім того, за словами Селезньова, в будь-якому разі ми маємо розуміти, що дива не станеться – ворог зараз докладає чимало зусиль, щоб взяти під контроль українські території.

"Тут ключовий фактор ресурсів. Саме 7 жовтня генерал Буданов визначав як крайню точку ресурсних можливостей російської армії для активних наступальних дій. Якщо це станеться – отже, ми отримаємо можливість "перевести дух". Якщо ж того не станеться, то, відповідно, ми матимемо чимало проблем – ресурс є визначальним фактором. Пригадаємо, торішні постачання зброї та військової техніки від уряду США на рівні 1–1,5 млрд, неодноразові транші і цьогорічні – це в рази менше, ніж то було торік", – каже Селезньов.

ТЕКСТ: Але скільки експертів, стільки й прогнозів. Тож свою думку щодо того, яким бачить закінчення війни президент висловив і політолог Володимир Фесенко.

"Висловлю свою думку щодо того, що міг мати на увазі президент. Коли Зеленський говорить, що закінчення війни може бути швидше, то я думаю, що це полеміка з тими, хто вважає, що війна є безкінечною, що вона може тривати ще 5-7 років і так далі. Тому "швидше" – це не означає вже завтра, за 2-3 місяці. Це може бути і наступний рік. Або рік-два, а не 5–7–10 років, як кажуть не лише деякі закордонні експерти, але й деякі наші. Мовляв, війна – це надовго. Дуже легко знайти прогнози, що війна може тривати 10-15 років. Тому коли Зеленський каже, що війна може завершитися швидше, йдеться про те, що вона не буде безкінечною. Він мав на увазі саме те, що якщо наші партнери дадуть нам ресурс, то війну можно завершити швидше, зокрема, наприклад, наступного року", – каже він.

Крім того, за словами експерта, це відвертий сигнал нашим партнерам.

"Ми не зацікавлені в затягуванні війни, ми хочемо, щоб вона закінчилася швидше. І це можна зробити. Допомога має стати більш швидкою, більш масштабною і більш ефективною. Тоді війна закінчиться швидше", – наголосив Фесенко.

Заява Міністра МЗС Польщі

Умови закінчення війни днями під час інтерв’ю назвав і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Каже, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли очільник Кремля Володимир Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. Проте диктатор "ще не дійшов до цього".

"Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними… Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони", – каже очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Про план перемоги Зеленського, Сікорський говорити не береться, лише зазначив, що країни-партнерки повинні надати Україні засоби, щоб змінити розрахунки Путіна, і засоби для цього – фінансові.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", – каже він.

Скандальна заява Сікорського про Крим

Нагадаємо, що раніше Сікорський оскандалився заявою щодо долі українського Криму, який наразі контролюють російські війська. Й хоча про те, що Крим буде повернутий Україні, говорять усі перші обличчя держави, не визнають окупацію і в світі, принаймні усі демократичні країни і такою ж країною є і Польща, днями польський міністр закордонних справ зробив доволі неоднозначну заяву. Радослав Сікорський запропонував тимчасово окупований ерефією Крим передати під мандат ООН та підготувати до цитую: "чесного референдуму". Польський міністр наголосив, що півострів є символічно важливим для президента-диктатора Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Зі слів Сікорського, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму. Втім, вважає міністр, рішення можна було б знайти, якщо обидві країни цього захочуть.

Новий “прогноз” астрологів

Втім, українці так прагнуть закінчення війни, що не завжди залишаються задоволеними заявами політиків, про рік-два, чи два-три тижні, як колись. А тому питання коли закінчиться війна і як, ставлять навіть тарологам та астрологам. Однак, деякі з останніх “пророцтв” астрологів не дуже райдужні. Астролог Алакх Ніранжан вважає, що дві області України навіть після закінчення війни певний час будуть у складі Росії. Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

"На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення. Бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці – найкращі воїни на Землі. Але все одно все вдасться повернути", – каже він.

Водночас астролог вважає, що план Росії буде знищеним, а Україна виживе у цій війні. Але ж ви пам’ятаєте? Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський окреслив ключові аспекти "Плану перемоги" України. Він наголосив, що "це важливо зробити зараз, коли офіційні особи, які підтримують Україну, обіймають свої посади".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЯВА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЩОДО КІНЦЯ ВІЙНИ ЗДИВУВАЛА ВСІХ!

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