Заяви Сирського, які вас здивують: про мобілізацію, звільнення Залужного і наступ РФ на Харків

Попри складну ситуацію на фронті, Збройні сили України “останнім часом повертають більше позицій, ніж втрачають”. Якщо росіяни сунуться на Харків, то це стане для них “фатальним” містом. Багато українських підрозділів виснажені і потребують ротації, але про необхідність у 500 тисяч мобілізованих уже не йдеться. Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав гучне інтерв’ю, в якому розставив усі крапки над “і”.

Які цілі зараз ставить перед собою українська армія, як вдалося зменшити потребу у мобілізації, чому ворогу не взяти Харків і чому насправді звільнили Залужного? Детальніше — розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Рашистам не “світить” Харків

Якщо росіяни знову попруть на Харків, українське місто стане для них “фатальним”, заявив в інтерв'ю “Укрінформу” Сирський, який був одним із командувачів успішним контрнаступом ЗСУ на Харківщині.



За його словами, у Збройних силах не виключають будь-яких сценаріїв, утім впевнені — на Харківщині рашистам нічого не світить. Для цього військові роблять все можливе, зокрема, будують додаткові укріплення та цілий комплекс складних фортифікацій.



“Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом”.

В останні дні на Україну звалилася хвиля критики від західних ЗМІ. Відомі видання, як то The Economist і Die Welt, заявляли, що українська оборона може не витримати новий наступ росіян. За словами журналістів, Україна мала міцну першу лінію оборони, зокрема в Авдіївці. Коли ж ворог знищив місто, а ЗСУ залишили його руїни, друга та третя лінії нібито виявились недостаньо потужними. Сирський відповів і на це. Каже, просування окупантів зупинили, а до основної лінії оборони ворогу ще далеко.



“Нам вдалося зупинити противника неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою. Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках. Для керівництва держави і Збройних сил, для місцевих адміністрацій тощо зведення фортифікаційних ліній і споруд тепер є одним з пріоритетів”.



Кадри з боями ЗСУ у напівоточеній Авдіївці закарбуються в пам’яті українців назавжди. Ворог зносив місто і, як і десятки інших на Донеччині, зрівняв його з землею. Чи не останнім прихистком українських героїв став Авдіївський коксохім — величезне підприємство, яке неможливо було взяти в лоба. Тож ворожа авіація бомбардувала його день і ніч, змусивши оборонців відступити з заводу. Уже захопивши місто, рашисти почали брехати про втрати ЗСУ.

Чергові фейки від росіян

Ворог волав про тисячі полонених. Насправді ж, все зовсім не так. Упродовж багатомісячного штурму рашисти втратили десятки тисяч вояків, сотні танків і бойових машин. У ворожий полон потрапили 25 воїнів ЗСУ, зауважив Сирський. Україна ніколи не залишить спроб їх повернути — це обіцянка генерала.

“На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це — війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.



Варто також пам’ятати, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати у «російському» телевізорі. Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів”.

Де зараз Залужний?

Спитали Сирського і про його колишнього начальника — ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Епопея з його звільненням взимку подекуди викликала нерозуміння і навіть спротив українців. Про причини звільнення Залужного Сирський відповів коротко.

“У військових є один обов’язок — ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, Верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини – вагомі.

Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді”.

Нагадаємо, що 23 лютого 2024 року генерала Валерія Залужного офіційно звільнили з посади головкома. Тепер Залужний готується продовжити кар’єру у новому для нього амплуа — посла у Великій Британії. Однак, попри відповідне оголошення від Зеленського, у Лондоні поки не дали агреману і залізний генерал ще не обійняв посаду.

Нове завдання головкома

Наразі ж задача чинного головкома — зберегти життя військовим, утім Збройним силам як повітря потрібні і нові люди. Україну чи не кожного дня сколихають все нові скандали з ТЦК. Багато хто обурений роботою військкомів, які частенько перевищують свої повноваження — хапають людей на вулицях і пакують в буси. Навела галасу серед українців і страшна цифра у 500 тисяч новобранців, про яку говорили взимку. Тоді таку потребу в людях навіть довелось коментувати президенту Зеленському:

“Це питання наших військових, головкома, Генштабу. Вони звернулися на рівні нашої Ставки щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей”.

500 тисяч більше не треба?

Проте можна видихати, ця приголомшлива цифра уже в минулому, наголосив генерал-полковник Сирський. Аудит дозволив Генштабу змінити свою попередню оцінку, направивши тисячі військових з тилу у бойові підрозділи. Звернувся Сирський і до українців.

“Хочу, зокрема, наголосити: ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності”.

Брак боєприпасів

ЗСУ наразі складно, зокрема і через великий брак боєприпасів. За словами Сирського, ворог подекуди випускає в 6 разів більше снарядів, ніж можуть собі дозволити українці. Проте, ЗСУ все ще бере своє майстерністю та креативом. Велику роль на війні відіграють дрони і, попри всі чутки, Україна досі переважає в цьому РФ, каже генерал.



“Ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї.

Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це відразу позначилося на обстановці в цілому.

Зрозуміло, що це статистика, але важливо знати: лише за лютий–березень цього року (на 26 березня) ворог втратив понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Водночас Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони”.

“Ми б, безперечно, зберегли позиції в Авдіївці за наявності достатньої кількості насамперед засобів ППО та артилерійських снарядів” . За словами Сирського, успіхи України на фронті майже завжди впиралися в стелю того, скільки Захід давав зброї, техніки та боєприпасів.

Прикладів цьому багато: брак ресурсів не дозволив ЗСУ досягти ще більшого успіху у блискавичному контрнаступі на Харківщині у 2022-му, а відсутність авіації та затримки у передачі техніки дозволили рашистам побудувати оборону на Півдні. Сирський буквально повторив те, про що недавно у Часовому Ярі на весь світ заявив український воїн з позивним “Східний”: “Ми не просимо надто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України”.

“Це — не претензія, а констатація факту. Я вірю, що наші союзники вже усвідомили, з ким мають справу в Росії, і дуже хотіли б бачити наш успіх у боротьбі з ворогом. Нам не вистачає зброї, все інше ми спроможні зробити самі.



Тепер Сили оборони виконують завдання на всій величезній лінії фронту, фактично за нестачі озброєння та боєприпасів. У цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням. Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потребують її Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником”.

Зеленський звернувся до США

28 березня в інтерв’ю американському телеканалу CBS News рецепт перемоги назвав і Володимир Зеленський. Ключову роль у зміні ситуації на фронті має зіграти новітня ППО. ЗСУ потрібні потрібні Patriot, а також артилерія і ракети.

“5-7 систем Patriot від Сполучених Штатів захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні для того, щоб у нас була можливість працювати, а дітям — ходити в школу. І це розблокує небо, і будуть кроки вперед. Це буде послаблення для Путіна всередині держави…



…Тоді ми розблокуємо небо і наші хлопці будуть іти вперед. А для цього потрібен паритет в артилерії”.

Зеленський акцентував увагу на тому, що США ще не передавали цю зброю Україні — ті, що є, доставили з Європи.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США досі ще не розглянула законопроєкт, який включає в себе 61 мільярд доларів на допомогу Україні. Без них Вашингтон не може надавати Києву ні техніку, ні боєприпаси.

Путін готує наступ

В той самий час Україна очікує нового наступу армії Путіна. Зеленський заявив, що він може початися уже в травні-червні 2024 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЯВИ СИРСЬКОГО, ЯКІ ВАС ЗДИВУЮТЬ! Про мобілізацію, звільнення Залужного і наступ РФ на Харків

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