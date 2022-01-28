Заявив, що в армії втратив працездатність: у Черкасах чоловіка змусили повернути державі 528 тис. грн

Заявив, що в армії втратив працездатність: у Черкасах чоловіка змусили повернути державі 528 тис. грн

Підозрюваний свою провину категорично заперечив.

У Черкасах колишнього військовослужбовця змусили повернути державі 528 600 грн допомоги, яку йому сплатили через втрату працездатності. На суді довели, що чоловік отримав одноразову допомогу, підробивши документ.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік підробив довідку про втрату працездатності

За даними суду, чоловік надав медичній комісії фальшиві документи про те, що під час проходження військової служби він втратив працездатність.

"Підозрюваний умисно надав до лікарні завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві, та витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України по встановленню причинного зв`язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа, які в подальшому були передані до комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради", - йдеться у вироку суду.

За фальшивим документом комісія присвоїла підозрюваному II групу інвалідності через захворювання, яке пов`язане із захистом Батьківщини, та 70% ступінь втрати професійної працездатності. Також Міноборони виплатило чоловіку понад 528 тис. грн одноразової допомоги.

Підозрюваний провину не визнав

На суді чоловік своєї провини не визнав. Він повідомив, що проходив військову службу у військкоматі в м. Полтава. Коли повернувся зі служби, почав помічати провали в пам`яті, погано почувався. Від військкомату потрібно проходити медогляд, тоді йому встановили діагноз гіпертонія.

"Він порадився зі знайомими і йому порекомендували звернутися для лікування до інституту Ромоданова. Він лежав у лікарні на 3 поверсі, в палаті було 4 особи, але він їх не пам`ятає", - йдеться у матеріалах суду.

У лікарні заявили, що колишній військовий у них не лікувався

Один із свідків повідомив, що підозрюваний 1 березня 2018 року звернувся до обласного МСЕКу, проте згодом виявилось, що чоловік надав їм фальшиві документи. У лікарні, де нібито лікувався підозрюваний, повідомили, що це не їхній пацієнт. На повторні перевірки до МСЕКу чоловік не приходив, а тому комісія скасувала своє рішення про визнання підозрюваного людиною з інвалідністю.

Дружина та сусід стверджували, що чоловік перебував у лікарні

Дружина підозрюваного розповіла, що її чоловік від 20.03.2015 до 26.04.2016 проходив військову службу. Потім його госпіталізували до Києва і вона з сусідом відвідували хворого. Ці слова підтвердив також і сусід чоловіка.

Вирок суду

Проте офіційні документи спростовують версії підозрюваного, його дружини та сусіда. Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України та призначив йому 3 роки іспитового терміну. Також чоловік повинен повернути Міністерству оборони 528 600 грн.

Читайте також: