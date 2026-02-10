ТСН у соціальних мережах

"Зайко, ми побачимось!": історія морпіха, який вижив у найсуворішій тюрмі РФ, та дружини, що дочекалася його з пекла

Військовий Сергій Михайленко повернувся з полону після сфабрикованої справи у РФ. Як дружина боролася за нього 4 роки.

Мар`яна Бухан
Сергій Михайленко і Тамара Корягіна

Сергій Михайленко і Тамара Корягіна / © ТСН

Історія Тамари Корягіної та Сергія Михайленка — це розповідь про надзвичайну силу духу та віру, яка ламає тюремні стіни. Сергій — військовий, що виходив у «почесний полон» з «Азовсталі». Росіяни сфабрикували проти нього справу і відправили до в'язниці за полярним колом. А Тома, вибравшись із руїн Маріуполя, розпочала світову кампанію за його звільнення. Минулого тижня вони нарешті обійнялися.

Історію пари розповідає кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.

Перший дзвінок за 4 роки

Цієї миті вони чекали понад чотири роки. 5 лютого для Тамари почалося з телефонного дзвінка, у який важко було повірити. Вже за кілька годин вона мчала в машині до Чернігова, а в слухавці звучав такий рідний голос Сергія:

Сергій Михайленко (дзвінок по WhatsApp): «Зайка моя, конфєтка моя, зараз побачимся, я до тебе зараз приїду, харашо?»

Тамара не стримує сліз: «Я буду робити все можливе, щоб побачити його вдома. Я вижила в Маріуполі, щоб боротись за свого коханого».

Дитинство, війна та «Полярний вовк»

Сергій і Тамара знайомі з дитсадка. Після школи він пішов служити, вона — вчитися, а згодом вони побралися і оселилися в Маріуполі. Повномасштабне вторгнення застало Сергія на навчаннях, звідки він одразу повернувся боронити рідне місто.

Поки тривали бої, росіяни дізналися їхню адресу і спалили квартиру. Тома ховалася в Маріупольському драмтеатрі. Лише щасливий випадок врятував її — під час авіаудару вона була на вулиці.

Тамара Корягіна: «Я бачила, як люди підіймались на 9 поверх і просто пригали, бо вони не витримували це все морально. Я бачила, як пенсіонери помирали, бо їм не було що їсти. Пам'ятаю той хаос»

Виїхати Тома змогла в середині березня 2022-го, а за два місяці побачила Сергія на фото — він виходив з «Азовсталі» в останньому ешелоні.

«Закінчилось одне пекло під назвою "Азовсталь", і почалося інше — під назвою полон», — каже дівчина.

Сфабрикована справа та довічний термін

Росіяни відвезли Михайленка до Донецького СІЗО. Його звинуватили у розстрілі цивільного авто, хоча на той момент він був поранений і фізично не міг цього зробити.

Тамара Корягіна: «Допити дорівнює катування. Під тиском вони підписують документи. Росіяни фабрикують ці видумані справи. Коли я побачила відео суду, я його не впізнала — пустий погляд, блідий, худий».

Тамара дізналася: Сергій отримав довічний термін у тюрмі «Полярний вовк» на Ямалі — тій самій, де тримали Олексія Навального.

«Наші рідні знаходяться там з вбивцями та канібалами», — ділилася болем дружина.

Тома писала в усі міжнародні інстанції, навіть їздила до Папи Римського.

Зустріч, що здавалася неможливою

Довгий час Кремль не віддавав засуджених, але наприкінці 2024-го почалися перші обміни «довічників». І ось — 5 лютого 2026 року. Сергій уже в Україні, біля лікарні, чекає на Тому.

Коли Тома нарешті добігла до нього, вона вигукувала лише одне: «Серьожа! Серьожа!». Вони обіймалися нескінченно довго.

Сестра Тамари, Анна, ледь стримує емоції: «На цю дитину стільки нещастя випало... Сьогодні найкращий день в її житті. Від завтра вона житиме новими емоціями».

Сам Сергій каже просто: «Сьогодні 5 лютого, яке назавжди залишиться в моїй пам'яті, як друге моє життя».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 10 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!

