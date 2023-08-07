"Займають панівні висоти": як ЗСУ штурмують позиції ворога навколо Бахмута (відео)

ЗСУ займають панівні висоти навколо Бахмута. Зокрема, наші військові знищили сотні російських солдатів, взяли у полон десятки окупантів та штурмують позиції ворога на південному напрямку від міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Українська піхота бригади Лицарів Зимового походу пробирається на передові позиці під Курдюмівкою. Усе це відбувається на світанку. Стрілянина тут майже не припиняється. Бійці спостерігають у тепловізор, чи часом не лізуть на них росіяни і контролюють небо.

"Дрони оце літають, страшно. Може щось прилетіти. Це від союзників касетки. Хороша штучка. Сюрпризики їм даємо", - розповідає один з воїнів.

Лицарі займають нещодавно відбиті у росіян території. Це складне завдання на передовій. Лише коли розвидніється на обрії, бачимо, як всі дерева навколо висічені снарядами.

Українська піхота бригади Лицарів Зимового походу нищить ворога на Бахмутському напрямку

Аби прикрити своїх за кілька кілометрів звідси працює далекобійна артилерія. На сусідній і теж нещодавно відбитій позиції нашу піхоту прикриває міномет.

Раніше ця позиція була під росіянами, але наші просунулись на південному напрямку Бахмута і тепер тут українській міномет, який дуже вправно і прицільно стріляє по ворогу.

Мінометний розрахунок гатить по складу боєприпасів і провізії ворога.

"Ось і результати влучань, які зафіксували наші аеророзвідники. Це для того, аби перебити ворогу логістику. Адже голодний і беззбройний росіянин довго в передових окопах не протягне" - каже командир бригади Володимир Алекса.

Після роботи бійці маскують міномет від ока ворожого дрона і під вибухи у сусідній посадці спокійно заварюють каву.

Цей мінометний розрахунок пройшов звільнення Херсону та жорстокі бої на півночі Бахмута.

Українська піхота бригади Лицарів Зимового походу нищить ворога на Бахмутському напрямку

"Ми тоді прийшли під Хромово. Там було по 20 приходів по позиціях на добу, це взагалі курорт, але під Херсоном бувало й таке, що ми до 180 нарахували, і це був обстріл не за весь день, а за 3 години", - розповідає Володимир Алекса.

У перерві між боями і хвилинами затишшя, в окопах на передовій триває життя. Мінометник Олег святкує свій день народження. Побратими підготувались, навіть роздобули торт.

Один з військових бригади Лицарів Зимового походу святкую день народження на полі бою

"Щоб наступний святкував із своєю сімʼєю. Вітаю! Щоб ти повернувся живий! Дивись торт такий", - вітають захисника побратими.

Займають панівні висоти навколо Бахмута - як з них вибивали ворога

Зазначимо, у Бахмуті на Донеччині ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника.

Крім того, бійців 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України на позиції в Бахмуті від голоду врятувала собака Жужа.

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