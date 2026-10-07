Зайнявся сексом зі школяркою та зняв усе на відео: як в Україні покарали чоловіка

В Україні засудили чоловіка за секс із школяркою / © pixabay.com

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У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка за інтим із школяркою, якій ще не виповнилось 16 років.

Про це йдеться у вироку Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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Інтимні стосунки, знімання на відео та розголос

Злочин стався увечері 9 листопада 2024 року в селі Знаменівка. Чоловік у власному будинку зайнявся сексом із неповнолітньою дівчиною. Водночас хлопець все знімав на свій мобільний телефон.

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Про те, що сталося, мати дівчини дізналася після того, як відеозапис потрапив до сторонніх осіб. Під час судово-медичної експертизи тілесних ушкоджень у дівчини виявлено не було, однак психолого-психіатрична експертиза зафіксувала наявність у неповнолітньої ознак психотравмувальних переживань та емоційного дискомфорту.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та публічно попросив вибачення у матері дівчини.

Потерпіла дівчинка натомість наголосила, що вона розповіла хлопцю про свій вік. Коли вона прийшла до нього в гості, то той наполягав на інтимі. Водночас він усе знімав на відео, а згодом пікантні кадри опублікував у вільному доступі.

Рішення суду

28 вересня 2026 року Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав юнака винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 (вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

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Під час призначення покарання суд урахував щире каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей та те, що він не перебуває на обліку в лікарів.

Суд ухвалив:

Призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням , встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки .

Зобов’язати юнака періодично з’являтися для реєстрації до органів з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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