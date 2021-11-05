Зайшла зробити манікюр і загинула: у Сумах в страшній пожежі в салоні краси вчаділа молода вагітна жінка

Зайшла зробити манікюр і загинула: у Сумах в страшній пожежі в салоні краси вчаділа молода вагітна жінка

За попередніми даними, майстриня та клієнтка опинилися відрізаними від виходу, бо на першому поверсі вже вирував вогонь.

У Сумах поліція розслідує смерть 30-річної жінки. Вона була в салоні краси, коли поруч - у двоповерховому житловому будинку - спалахнула пожежа. Клієнтку винесли звідти вже без ознак життя.

Про це 5 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Будинок, де сталася трагедія - двоповерховий, з кількома прибудовами. В одній – одразу за будинком – була баня – вона зайнялася першою. В іншій – на другому поверсі – салон краси – в якому, як у пастці, опинилися майстриня та 30-річна клієнтка.

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Пожежа почалася напередодні близько шостої вечора. Власник першим побачив полум’я в бані . І коли не зміг загасити самотужки - викликав рятувальників, які прибули вже за три хвилини.

В ДСНС розповіли, що, коли винесли жінку з будівлі, медики констатували, що вона загинула.

За попередніми даними, майстриня та клієнтка опинилися відрізаними від виходу, бо на першому поверсі вже вирував вогонь. Клієнтка одразу знепритомніла, а майстриня – врятувалася, вистрибнувши з вікна, переповідають очевидці.

Відомо, що загиблу звали Юлія. Влітку їй виповнилося 30 років, працювала продавчинею. Вона була записана в салон на 3 листопада, але візит чомусь перенесли на наступний день, який став для неї останнім. Її близька подруга на своїй сторінці в соцмережах розповіла що Юля була вагітною.

Сусід по згорілому дворищу каже, його оселя теж ледь не зайнялася, полум'я було дуже потужним.

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"Дуже сильне горіння, бо всі ці конструкції були зроблені з дерева, з пластику, утеплені тирсою. Все воно горіло як свічка", - зазначив речник УДСНС Сумщини Олег Стрілка.

За три години вогонь загасили – баня та салон краси вигоріли вщент, вогонь пошкодив і житловий будинок , до якого вони були прибудовані та де мешкає власник обох закладів. Про імовірні причини займання – говорити не хоче.

Нині на місці трагедії працює спеціальна комісія, з’ясовує чи були дозволи на роботу бані та салону. Вже відомо, що відкрите кримінальне провадження порушення пожежних норм.

Нагадаємо:

Під Києвом згорів будинок популярного блогера, тіктокера-мільйонника Романа Грицька. Спершу пожежа виникла у гаражі, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю.

популярного блогера, тіктокера-мільйонника Романа Грицька. Спершу пожежа виникла у гаражі, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю. А у Харкові вже не вперше жителі багатоквартирного будинку серед ночі опиняються на вулиці через пожежу, яку навмисне влаштовує сусід.

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