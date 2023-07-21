"Збагачення на 188 мільйонів": скандал з одеським ексвійськком Борисовим набирає обертів, а він може бути у ЗСУ

Правоохоронці не виключають, що ім'я колишнього військкома Одещини ще тривалий час буде фігурувати в кримінальних хроніках.

Ім’я тепер вже колишнього головного військкома Євгена Борисова знов на слуху. Як відомо, днями в Національному агентстві з питань запобігання корупції офіційно повідомили, що вони провели моніторинг способу життя Борисова та виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 188 млн грн.

"Матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового розслідування з метою притягнення Борисова до кримінальної відповідальності", - повідомили в НАЗК.

Чи стануть ці матеріали приводом для відкриття нового кримінального провадження – на це питання правоохоронці поки не дають відповіді, але не виключають, що "ім’я Борисова ще буде на слуху в кримінальних хроніках".

В той же час джерела ТСН.ua в міністерстві оборони повідомили, що Євген Борисов хоч і звільнений з посади начальника обласного ТЦК, але може досі перебувати в лавах ЗСУ.

"Є такий термін, як "потрапив у розпорядження". Тобто людина звільнена з посади, але перебуває у розпорядженні військового керівництва. Протягом останніх днів не було інформації, що Борисова звільнено з лав ЗСУ. Якщо військовослужбовець потрапляє у розпорядження, то може бути направлений навіть на виконання громадських робот, отримуючи при цьому заробітну плату", - розповіло нам джерело серед військових.

При цьому військові додають, що звільнення з лав ЗСУ під час воєнного стану – досить непроста з юридичної точки зору справа.

Скандал навколо Борисова: що відомо

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет видань, 368.media, стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

В ОК "Південь" тоді відреагували на скандал і зазначили, що перевірять відповідну інформацію. Також у відомстві наголосили, що військкома усунули від виконання обов'язків, та підкреслили, що будуть беззастережно сприяти розслідуванню всіх оприлюднених даних.

Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.



"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – повідомляла пресслужба ДБР.

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