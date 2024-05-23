Збагачення під час війни: ексзаступник голови ОП придбав елітне житло, автівки і землю в Карпатах — огляд

Упродовж 2020–2022 років високопосадовий чиновник придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких покупок.

Придбання елітних автівкок та нерухомості під час війни — це вже, на жаль, не сенсація, а майже буденна справа, коли йдеться про посадовців або ж їхні родини. Навіть якщо вони вже і не обіймають топові посади. Ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову вручили підозру про незаконне збагачення.

Подробиці про цю справу розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

“Чесно зароблені” гроші топчиновника

Колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні. Як виявилося, впродовж 2020–2022 років він придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких покупок. При цьому офіційно він заробив за цей період 1,3 млн гривень. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“22 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишньому заступнику керівника Офісу Президента України. Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 КК України”, - йдеться в повідомленні САП.

Йдеться про два автомобілі (Mercedes-Benz та Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Прикарпатті. В НАБУ зазначили, що більшість майна оформлено на рідного брата підозрюваного, проте він зберіг за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов вже підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.

“Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами", - заявив Смирнов.

Шопінг під час війни

Ще восени минулого року НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувались справи про нажите майно, яким володіє його брат Ігор – апартаменти, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві та елітні авто.

Чоловік дивним чином придбав все це майно з величезними знижками. Наприклад, квартира у Львові у 100 квадратів була придбана за трохи більш ніж мільйон гривень, хоча її ринкова вартість понад 6 млн, стверджують журналісти "Української правди".

Ділянку у Карпатах, у найтоповішому селі Поляниця, де розташований курорт Буковель, брат Смирнова купив за трохи більш ніж 10,5 тисяч грн. Це на 90 відсотків менше за ринкову вартість.

Так само купувалися елітні транспортні засоби. Volkswagen був завезений в Україну за 80 тисяч доларів, за BMW орієнтовно сплачено 30 тисяч доларів. Якщо підрахувати всі витрати на елітні авто, то вийде кругленька сума у 125 тисяч доларів, повідомляють журналісти “Української правди”.

Війна війною, а шопінг ніхто не скасовував. Але чому ціни були занижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли відповісти однозначно. Навіть говорили, що все це було придбане за позику. Однак журналісти припускають, що такі знижки банально могли бути хабарем або це так зване легалізування тіньових коштів, проте прямих доказів цього немає.

Кінець історії?

Водночас ще в березні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Андрія Смирнова за заявою громадської організації “Антикорупційна правозахисна рада” про вчинення корупційних злочинів заступником керівника ОП України. Йшлося про те саме записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов.

Тобто справа тягнеться ще від 2023 року, але тільки зараз правоохоронці оголосили про підозру.

Війна як покарання

Скандали з високопосадовцями, на жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень.

Загалом рідня очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо”.

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Як з’ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже 1,5 млн доларів, а його мама володіє ще двома квартирами преміум-класу. І традиційно частина “елітки” була придбана під час війни.

Після розголосу цієї історії Іллю Вітюка відсторонили від виконання посадових обов'язків. Ба більше, він був відправлений на фронт. Відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк, пише Інтерфакс-Україна.

Однак, пізніше президент України Володимир Зеленский звільнив Іллю Вітюка з посади очільника Департаменту кібербезпеки СБУ.

ДБР працює

Нещодавно ДБР затримало ще одного колишнього високопосадовця ЗСУ. За даними бюро, він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а також створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету.

Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше, за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці.

У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового. Однак, за даними джерел ТСН.ua, йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України полковника Олександра Козловського. Цікаво, що подробиці розкрадань на харчах для Міноборони під час вторгнення цього угрупування були відомі ще торік.

Гучні деталі вже були оприлюднені у матеріалі видання “Наші гроші”. Зокрема зазначається, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових продуктами – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів більш ніж на 46 млн грн перевищує законні доходи Козловського. Тішить те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи військового і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі, а зловмисники - справедливо покарані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВИЙ СКАНДАЛ! В ексзаступника голови ОП знайшли елітне житло, автівки і землю в Карпатах!"

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП. Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

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