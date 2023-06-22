"Зберігали балони з газом": мешканка будинку, де стався вибух у Києві, розповіла несподівані деталі

За словами жінки, на сьомому поверсі зберігали балони з газом.

Мешканка багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва, де в ніч проти 22 червня пролунав вибух, розповіла, що на сьомому поверсі сім'я начебто зберігала балони з газом у квартирі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця трагедії.

"Кажуть, що на сьомому поверсі проживала сімейна пара. У них син купив собі квартиру на 16-му поверсі. І вони на сьомому поверсі зберігали балони з газом", – переказує Олександра слова сусідів.

Вона зазначила, що проживає на восьмому поверсі будинку. Вибух розбудив її о 3:20 ночі. Хвилею винесло двері в квартирі, також пошкоджені шафа і дзеркала.

"Ми всі одразу вийшли до коридору, щоб зрозуміти, що сталося. Спочатку ніхто нічого не зрозумів, був запах газу. Ми намочили ганчір'я, зібрали документи і вийшли. Коли спускалися, внизу вже стояла поліція, яка збиралась підійматися нагору. Коли ми підійшли вже сюди, тут стояла пожежна служба, медики, всі комунальні служби", – розповідає жінка.

Вона каже, що знала одного з трьох загиблих внаслідок вибуху. За словами Олександри, чоловік разом із дружиною жили на сьомому поверсі. Напередодні він відвіз жінку на дачу, що врятувало їй життя.

Олександра - мешканка будинку, де пролунав вибух / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва пролунав у ніч проти 22 червня. Попередньо, в житловому будинку стався витік газу. Було зруйновано квартири на трьох поверхах. Наразі відомо про трьох загиблих і дев'ятьох постраждалих.

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