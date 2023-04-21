Збір коштів для білорусів і чорна бухгалтерія для підтримки російської агресії: перші знахідки комісії у Лаврі

Робота з повернення історичних пам’яток Києво-Печерської лаври до державної власності триває у співпраці з СБУ та Нацполіцією.

У Лаврі священнослужителі УПЦ МП влаштували причастя вірян через ґрати, тоді як комісія проводить огляд приміщень, які перейшли до власності держави. Віряни продовжують блокувати роботу членів комісії, час від часу між прихильниками та противниками церкви Московського патріархату виникають сутички, йдеться в ТСН.

Оголошення щодо збору коштів на храм у Білорусі, звідки по Україні запускають ракети, візитівки з російськими храмами та література російської церкви - таке побачили співробітники заповідника Києво-Печерської лаври, потрапивши до перших двох пам’яток національного значення. Напередодні комісія Мінкульту побувала на дзвіниці над галереєю до ближніх печер. Унікальної пам’ятки, де висів Дзвін Івана Мазепи.

Галерея, що веде до ближніх печер – перший об’єкт національного національного значення, який оглядає комісія Мінкульту. Захаращена історична пам'ятка перетворена на торговий павільйон. “Величезний на сотні квадратних метрів МАФ, це просто місце надприбуткової торгівлі паралельно, тут торгують ще представники деяких структур, які в Україні заборонені”, - каже новопризначений очільник національного заповідника Максим Остапенко, який тільки-но повернувся з Донбасу, де брав участь участь у боях.

Поряд з одягом та іконами на продаж плакати з обличчями представників духовенства, які від 2014 року перейшли на бік окупантів. А ще - візитівка монаха УПЦ МП з окупованого нині російськими військами мелітопольського району з поштовою скринькою mail.ru та оголошення про збір пожертв на чоловічий монастир в окупованому Криму. Те, що продавали – література видавництва руської православної церкви. Чорна бухгалтерія для підтримки російської агресії фіксувалися у записках. Вочевидь під акомпанемент пісень зі збірки, де закликають до приходу "руського міра".

Представники комісії розбирають купи безладу і свідчення причетності колишніх тутешніх мешканців до московської церкви.

Дзвіниця над галереєю до ближніх печер, де є унікальна пам’ятка - дзвін Івана Мазепи, тут пляшки з-під алкоголю та занедбана прибудова. Дзвін Мазепи є найстарішим з неперелитих дзвонів в Києві і датується 1683 роком. Тоді гетьман, який мріяв про створення незалежної української держави подарував дзвін церкві. Після перевірки стану усіх пам’яток вирішуватимуть, як рятувати дерев’яні споруди, поки ж опечатують двері.

Знахідки в Лаврі

Деякі монахи все ж заважають роботі комісії - між представниками комісії та ченцями, які відмовляються називати свої імена, час від часу виникають словесні перепалки. Технічний огляд споруд Лаври триває не без допомоги нарядів поліції.

Біля входу у Лавру традиційно збираються віряни московського патртіархату. Аби підігріти їхній настрій, хтось у натовпі починає розповідати, як працює комісія. Вже за годину, підігрітий чутками натовп пішов у наступ і пошкодив захисний ролет на вході до верхніх печер комплексу та зірвав печатки перевірених приміщень. Правоохоронці намагалися запобігти цьому почалася штурханина, віряни заблокували вхід до печер.

За порушення правопорядку керівництво заповідника уже подало заяву до поліції. Робота з повернення історичних пам’яток Києво-Печерської лаври до державної власності триває у співпраці з СБУ та Нацполіцією.

Нагадаємо, що намісника Лаври Павла Лебідя суд лишив під цілодобовим домашнім арештом до 30 травня. Таке рішення було ухвалено сьогодні після розгляду клопотання адвокатів Паші “Мерседеса”. Після оголошення ухвали намісник Києво-Печерської лаври роздав пасхальні яйця суддям та прокурорам, вітаючи їх з великодніми святами.

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