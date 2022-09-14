Збирала вся Канада: Україна отримала цілий контейнер медичного обладнання для шпиталів

Волонтери отримали цілий контейнер медичного обладнання, яке збирала, без перебільшення, вся Канада. Там і колісні крісла, і милиці для поранених бійців, і багато антисептичних засобів, які знадобляться як у шпиталі, так і на передовій.

Про це в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Вікторія Ніконенко.

Коли з початком війни родина Кошельників вирішила волонтерити, то намагалася допомагати людям самотужки. Згодом із ними зв'язалася польська організація – від них уже отримували та відправляли на передову їжу, одяг, турнікети для військових. Аж нещодавно поляки запропонували стати посередником у логістиці - та з Канади доправити медичне обладнання.

"Візки були для людей з інвалідністю, для хлопців, які постраждали, було багато медицини. Костилі, ходунки, все для того, щоб реабілітувалися наші бійці після отриманих травм", - говорить волонтер Денис Кошельник.

Збирала все це приладдя не лише українська діаспора – долучились і інші канадійці. Разом передали цілий контейнер допомоги. Тепер завдання українських волонтерів - доправити все це медичне обладнання тим, кому це найбільш потрібно.

Таким бійцям, як Ярослав, який лікується в столичному шпиталі після контузії. 24 лютого він добровольцем пішов на фронт – спочатку боронив Київщину, після того, як окупанти втекли зі столичного регіону, Ярослав потрапив на Донбас. Одного дня, під час штурму, хлопцям потрібно було відійти на захисні позиції.

"За нами був прильот, нас контузило, ми нічого не чули, в стані шоку були. І коли ми виходили на захисні позиції, перед нами прилетіло і назад хвилею відкинуло і в окопах ногу підвернув. Якщо я неправильно стану, воно починає гуляти і підворачує ногу до такої болі, шо аж іноді і сльози йдуть", - розповідає військовослужбовець ЗСУ "Муха".

Тепер, каже, дуже багато його побратимів потребують реабілітації. Деякі поранення навіть у досвідченого вояка викликають жах.

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У самому шпиталі кажуть – хоча все необхідне наразі мають від держави, та на реабілітацію потрапляють дедалі більше бійців, то й допомога дуже доречна. "Багато звертається до нас пацієнтів, які були поранені – були отримані травми рук, ніг, кінцівок. Наразі допомога потрібна в більшій кількості, тому що кількість людей, яким потрібна така допомога збільшилась. В мирний час було по-іншому, ми були забезпечені, а зараз приймаємо і дякуємо тим, хто допомагає", - зазначає головна медична сестра територіального медичного об'єднання України по Києву Алла Антонюк.

Волонтери ж радяться з медперсоналом, чого заклад найбільше потребує, щоби згодом навідатися ще раз.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 203-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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