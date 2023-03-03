Збирав донати для кінологів: у Києві чоловік пробіг 23 км, щоб створити малюнок собаки

У Києві чоловік пробіг 23 км, щоб створити малюнок пса. Так киянин Всеволод Севастьянов збирав донати для кінологічного загону з Павлограда.

Мешканець столиці розробив маршрут, який нагадує форму собаки, і почав рухатися по цій треєкторії, фіксуючи все програмою з GPS. Що з цього вийшло - дивіться у сюжеті ТСН.

"Всеволод біжить, програма із GPS фіксує його біговий шлях, після чого формується траєкторія руху. Утім бігати просто доріжками чи довкола озера - йому нецікаво. Коли Всеволод дивиться на карту, у перетинах вулиць та провулків він бачить не просто схему прямих ліній, його фантазія одразу малює картинки та фігури, які він потім перетворить у маршрут, і неодмінно його пробіжить", - йдеться у сюжеті.

За три роки такої бігової творчості бігун Всеволод Севастьянов здолав десятки схожих маршрутів, присвячених ЗСУ та нашій перемозі.

"Цей маршрут я розробив в підтримку збору для кінологічного загону "Антарєс", якому UAnimals збирає на автівку, на пальне, на екіпірування для собак, які займаються порятунком людей після російських обстрілів", - каже бігун.

Собаки кінологічного загону "Антарєс" - універсальні пошуково-рятувальні пси. Раніше їх найчастіше викликали на пошуки людей, які загубилися чи заблукали, але із початком війни запит змінився – їх почали викликати туди, де окупанти накоїли багато лиха. Там, де нещодавно був обстріл, чи влучила ракета – павлоградські собаки знаходять і живих, і вже, на жаль, загиблих людей. Коли російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі, загін "Антарєс" прибув на місце трагедії за дві години після удару. У надскладних умовах 11 кінологів і сім собак працювали майже добу. Кінологічний загін також працює з гуманітарною місією "На щиті", аби шукати тіла загиблих воїнів впритул до лінії фронту.

"Ми така унікальна організація, яка присвятила себе і пошуку живих, і пошуку загиблих. На сьогодні ми залучаємось поліцією по всій території України, і ДСНС, і військовими", - каже керівниця загонусобак "Антарєс" Лариса Борисенко.

Із бігуном зі столиці, який заходився допомогти їхньому збору, Лариса не знайома. Каже – коли побачила його допис у соцмережах, дуже розчулилась.

"Я відкриваю посилання і бачу, що людина зовсім незнайома біжить такий марафон та ще й у такій формі собачки… Для мене це було так сильно і так вражаюче", - зізнається жінка.

Всеволод розповів, що знайшов ескіз маршруту, який малював ще 1,5 роки тому, і який все ніяк не міг втілити у життя, промалював деталі, вдягнув форму та побіг своє найдовше у житті тренування – 23 кілометри. Аби не збитися з маршруту та не пропустити потрібний поворот, іноді зупинявся та підглядав у карту.

Фото: ТСН.ua

А Лариса зі своєю Спаркі передає безмежну вдячність спортсмену за таку креативну підтримку.

Аби допомогти хвостатим рятувальникам, не обов'язково бігти багато кілометрів як Всеволод, кожен може долучитися до доброї справи навіть сидячі на дивані.

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