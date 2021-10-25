Збирав ягоди у лісі і зник: у Хмельницькій області 18 годин шукали 10-річного хлопчика

Дитина пішла до лісу разом із батьком.
У Хмельницькій області 18 годин шукали зниклого 10-річного хлопчика. Загубився він, коли збирав із батьком ягоди.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 25 жовтня.
Кілька сотень поліцейських, військових і волонтерів цілу ніч прочісували хащі, стежки й поля, але марно.
Зранку згубу випадково побачила пенсіонерка на сусідьому подвір'ї. Виявилося, що малий уночі дійшов до села, знайшов покинуту хату і там заночував. Жінка чула про зникнення і відразу зателефонувала до поліції.
Після огляду медиків хлопчика повернули батькам.
Нагалаємо, раніше на Закарпатті знайшовся грибник, якого рятувальники шукали дві доби.