Збирав ягоди у лісі і зник: у Хмельницькій області 18 годин шукали 10-річного хлопчика

Збирав ягоди у лісі і зник: у Хмельницькій області 18 годин шукали 10-річного хлопчика

Дитина пішла до лісу разом із батьком.

У Хмельницькій області 18 годин шукали зниклого 10-річного хлопчика. Загубився він, коли збирав із батьком ягоди.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 25 жовтня.

Кілька сотень поліцейських, військових і волонтерів цілу ніч прочісували хащі, стежки й поля, але марно.

Зранку згубу випадково побачила пенсіонерка на сусідьому подвір'ї. Виявилося, що малий уночі дійшов до села, знайшов покинуту хату і там заночував. Жінка чула про зникнення і відразу зателефонувала до поліції.

Після огляду медиків хлопчика повернули батькам.

Новини України: у Хмельницькій області 18 годин шукали зниклого 10-річного хлопчика

Нагалаємо, раніше на Закарпатті знайшовся грибник, якого рятувальники шукали дві доби.

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