Збирають "гуманітарку", купують необхідне ЗСУ, їздять з концертами: як відомі зірки та телеведучі допомагають Україні

Збирати гуманітарну допомогу, купувати автівки та дрони на передову, їздити з концертами на фронт – сьогодні майже кожен намагається допомагати наближати перемогу України.

Відомі артисти, телеведучі теж стали волонтерами і використовують свою популярність на користь країні.

Чим і як допомагають – у сюжеті ТСН.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька показує місце, де акумулює гуманітарну допомогу, яку збирає. Із початком повномасштабного вторгнення Росії, каже Соломія, до неї почали звертатись люди із проханням передати допомогу від інших у найбільш постраждалі міста та селища Київщини. Згодом ведуча вже сама організувала збір необхідного. Продукти харчування, одяг, ліки, засоби гігієни та інше Соля отримує від своїх подруг з Європи. Роздає гуманітарку родинам переселенців. На зібрані кошти купує тепловізори та коптери для військових на передову. А ще вже 4-й місяць кожної п’ятниці Соломія влаштовує виступи українських зірок для маленьких пацієнтів та лікарів столичного "Охматдиту".

Розповсюдити інформацію про рідних, які загубились через війну, у соцмережі та допомогти їх знайти - ледь не щодня просили ведучу проєкту "Голос країни" Катерину Осадчу.

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За допомогою чат боту та проєкту "Знайти своїх" спільно із правоохоронцями та небайдужими українцями за 5 місяців війни вдалося знайти понад дві тисячі людей. Тож ведуча закликає й інших підписуватися на телеграм канал "Пошук зниклих" та приєднатися до пошуків. Згадує Катерина і неймовірну підтримку людей зі всього світу під час благодійного марафону за участі українських та європейських зірок в Амстердамі. Вперше вела такий масштабний захід із трансляцією на більш як 20 країн світу англійською мовою, зізнається ведуча. На площі в той момент було 15 тисяч глядачів. Ще кілька мільйонів дивились марафон по телебаченню і в інтернеті. Завдяки їм вдалося зібрати необхідну суму на придбання медичного обладнання для українських лікарень.

Хлопці з "95-го кварталу" волонтерською діяльністю займаються від 2014 -го. Від 24 лютого вони дали вже понад сотню концертів для наших бійців по всій країні. Передали не одну тонну гуманітарної допомоги та не одну автівку на фронт, розповідають про це неохоче. Певні - допомагати - це нормально. Кажуть, сьогодні кожен українець робить те, що може.

Як відомі артисти та телеведучі наближають перемогу України

Підтримувати бійців на фронті артистам кварталу допомагають популярні українські виконавці - Наталія Могілевська, Монатік, Дмитро Шуров, Злата Огневич, гурт ВВ та інші.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров фільмує усі злочини росіян. Дмитро побував у точках, де точились найзапекліші бої. У Росії Дмитра Комарова оголосили ворогом РФ і заборонили в’їзд у країну-агресорку на 50 років. Дмитро ж лише глузує з цього і як і всі інші українці допомагає нашій армії. Зокрема, збирає гроші та купує безпілотники. На свій день народження Комаров виставив на аукціон Ягуар, за який вторгував 1 млн гривень. Усі гроші ведучий віддав військовим.

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