Збираються Захід і неЗахід: Клімкін розповів, чого очікувати від саміту в Саудівський Аравії

Саудівську Аравію Клімкін називає важливим гравцем з хорошими зв'язками і незахідному світі, і в західному світі.

Зустріч за участі представників десятків країн світу у Саудівській Аравії, на якій мають обговорити мирний план президента Зеленського, важлива для України. Адже на ній можна заручитися підтримкою "незахідних" країн, які до цього були або нейтральними, або негласно підтримували Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в інтерв’ю ТСН.ua.

"Сауди – це важливий гравець з хорошими зв'язками і в незахідному світі, і в західному. Цей майданчик для нас важливий як такий місточок, щоб ми окремо щось не робили на Заході і не займались просуванням своїх ідей в незахідному світі", – каже дипломат.

Клімкін попереджає, що чекати конкретних і проривних результатів від цієї зустрічі не варто. Але це не означає, що проводити її не потрібно.

"Це не значить, що ми одразу всіх там переконаємо. Це насправді марафон, а на марафон потрібно зібратися. Давайте чесно скажимо, що з незахідного світу буде якась кількість тих, хто буде "бігти" для участі, але нам це теж важливо. Важливо, щоб вони з нами бігли, хоч може і не для того результату, на який ми працюємо.

Нам навколо себе потрібно гуртувати західний і незахідний світ, щоб вони розуміли один одного. Я вважаю, що це точно не буде останньою підготовчою зустрічу, будуть ще і ще зустрічи перед тим, як ми зрозуміємо, який результат нам світить... Але сам факт, що збираються Захід і Незахід – це для мене позитивна історія", – сказав колишній голова МЗС.

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⚡️⚡️ Конфлікт МЗС, саміт миру в Саудівській Аравії, Україна в НАТО | Павло Клімкін