Збитки від тривоги і спад відвідування в ТЦ Києва: що відбувається на ринку торговельної та офісної нерухомості

Київ живе в умовах війни майже рік. За цей час торговельні центри кардинально змінили свій режим роботи. Деякі з них стали для киян справжніми "Пунктами незламності", де можна не тільки щось придбати, а й зарядити телефони, працювати, поїсти та просто погрітися.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що зараз відбувається на ринку торговельної та офісної нерухомості у Євгенії Локтіонової, директорки Української торгової гільдії UTG.

Євгенія Локтіонова, директорка Української торгової гільдії UTG

Війна в Україні триває вже майже рік, яка ситуація з ТЦ в Києві, скільки з них були змушені припинити роботу?

З початком війни в Україні майже всі торговельні центри Києва змушені були закритися, окрім тих, в яких частково залишили відкритими критично-важливі продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини. Деякі з торговельних центрів зазнали ушкоджень. Серед них: торговельні центри Lavina Mall та Retroville, які були частково зруйновано ворогом. Вже наприкінці квітня 2022 року почалось поновлення роботи торговельних центрів у Києві. Зокрема після відбудови частково в червні минулого року відкрився і ТРЦ Retroville.

Які збитки в ТЦ від тривоги та що з укриттями

Скільки ТЦ в Києві обладнано надійними укриттями? І чи доцільно будувати нові ТЦ з бомбосховищами?

Декілька столичних торговельних центрів мають укриття, наприклад, ТРЦ Gulliver. Так, на даний час концепції торговельних центрів вже розробляються з укриттями.

Повітряні тривоги в Києві тривають по декілька годин. Чи відомо, які збитки завдаються ТЦ за одну годину повітряної тривоги?

Звичайно, що збитки від повітряної тривоги завдаються столичним ТЦ. Але їх розміри дуже різні. В залежності від об’ємів торговельного центру і його успішності в роботі.

Відвідування ТЦ зменшилось: причини

Наскільки зменшилось відвідування ТЦ в Києві за рік війни? Чи є такі, де відвідуваність не зменшилась? Чому саме?

Під час перших місяців військових дій торговельні центри були частково закритими і відвідуваність за підсумками першого кварталу 2022 року опустилася до історичного мінімуму – 291 особа.

Витіснення ворожих військ з території Київської області повернуло населення до столиці та призвело до відкриття торгової нерухомості, а відвідуваність поступово почала відновлюватись, досягнувши позначки у 362 особи на початок 2023 року.

При цьому ТЦ окружного формату, у структурі яких представлено менша кількість міжнародних великоформатних універмагів, демонструють більшу стійкість по відвідуваності – для них цей показник сягає 496 осіб. А ось для регіональних об'єктів він складає лише 274 особи. Але найменш схильними до коливань на ринку залишаються центри районного формату, які відрізняються концентрацією товарів і послуг повсякденного попиту.

Кажуть, що люди в столиці перестали ходити в ТЦ, а саме чоловіки, через те, що на входах роздають повістки. Чи дійсно це є однією з причин?

Ні, це більше схоже на вигадку. Основні причина зниження відвідування в іншому, а саме: тривоги, які тривають до 5 годин, зниження купівельних настроїв громадян, зниження купівельної спроможності населення, А ще велика вакантність деяких торговельних центрів зокрема за рахунок закритих потокоутворюючих універмагів. Наприклад, таких як Zara, HM.

Брак кадрів та мобілізація

Як загалом мобілізація позначилась на роботі ТЦ столиці? Чи є у зв’язку з цим брак кадрів, можливо вам відома статистика?

Так, брак кадрів існує. Це душе важка тема. Існує бронювання персоналу, але в кінці 2022 було змінено його умови. Статистики по браку кадрів немає. Але він існує. Особливо серед технічного персоналу ТЦ.

Чи будують нові торгово-розважальні центри в Києві зараз, під час війни?

Торговельні центри в Києві будуються, але меншими темпами ніж це було до війни. Наприклад, в листопаді 2022 року було відкрито ТОЦ Lake Plaza, загальною площею 34 000м2.

На ринку офісної нерухомості назріває криза

Як ситуація на ринку офісної нерухомості столиці. Як на цей сегмент ринку вплинула війна? Кажуть, що через часті відключення світла багато клієнтів змушені були відмовитись від оренди офісних приміщень, чи так це насправді?

Компанії сегменту інформаційні технології, що розвивали українську офісну нерухомість у 2016-2021 роках, на сьогоднішній день вже продемонстрували значне уповільнення динаміки розвитку, скорочення попиту та зниження поглинання офісних площ (процес почався ще в коронавірусні 2020-2021 роки) за рахунок переведення частини персоналу на віддалений режим роботи. І військові дії в країні ще більше посилили цей негативний тренд.

Так, за підсумками минулого року скорочення чисельності персоналу становило -3,1%. Незважаючи на щорічний приплив до ІТ нових бажаючих (~10-12 тисяч чоловік з числа випускників ВНЗ, ІТ шкіл, курсів, семінарів) кількість співробітників галузі на січень 2023 року оцінюється у 275 595 фахівців. При цьому близько 14% співробітників евакуювалися за кордон і продовжують залишатися там. Навіть частина з них не планує повертатися до України та використовує можливості релокації до іноземних офісів. Найбільш популярні для цього країни: Польща, Німеччина, Португалія, Чехія, Іспанія та Туреччина.

Тому не укладені на початок війни довгострокові орендні контракти на офісні площі зараз поставлені на паузу на невизначений період. А до закінчення військових дій в Україні очікується скорочення ділової активності, низькі операційні показники у більшості компаній, суттєва раціоналізація видаткової частини (економія) та переїзд до більш доступних офісних центрів. Також прогнозується подальша оптимізація (скорочення) займаних площ, переведення співробітників найбільших українських корпорацій з орендованих приміщень до власної адміністративної нерухомості, закриття незатребуваних представницьких офісів.

Нагадаємо, що найбільший попит в Києві на однокімнатні квартири, вони на першому місці серед підписаних угод купівлі-продажу. На другому місці – трикімнатні квартири. Найменші за популярністю двокімнатні квартири.

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