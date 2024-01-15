Збиття літака-розвідника РФ А-50 та Іл-22М: версії, реакція українців та ниття росіян (фото)

У Повітряних силах натякнули про причетність до ураження "цінних" російських літаків.

Пізно ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття унікального літака-розвідника РФ А-50 і підбиття Іл-22М над Азовським морем. Станом на ранок 15 січня Україна офіційно не підтвердила, чи вона причетна. Тим часом у росіян "палає".

Які є версії збиття російських літаків, що про це кажуть експерти та як це вплине на ситуацію на фронті - читайте на сайті ТСН.ua.

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Коли і де збили унікальний А-50

Народний депутат Юрій Мисягін стверджує, що до збиття російських літаків причетна Україні. Він повідомив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по цілях близько 21:00 над Азовським морем.

"Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам вкс рф, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря. А-50 сбитий, а Іл-22 підбитий", - написав він на сторінці у телеграм.

За його словами, після підбиття Іл-22 ще певний час перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі.

Перехоплення розмови пілота Іл-22

Видання "РБК-Україна" опублікувало нібито аудіозапис перехоплення розмови літака Іл-22М з диспетчером аеродрому, де запросив термінову посадку. Також на записі чути, що пілот літака також попросив надати йому пожежників та машину "швидкої допомоги".

Судячи із перехоплення, після ураження літак Іл-22М планував здійснити посадку в Анапі.

У Повітряних силах натякнули на причетність України

Україна офіційно не підтвердила свою причетність про ураження ворожих літаків, втім, вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що це можуть бути українські сили. Він опублікував допис, у якому написав: "Це вам за Дніпро!". (Росія 14 січня 2023 року атакувала багатоповерховий будинок у Дніпрі, вбивши десятки мирних жителів - ред.).

Реакція Повітряних сил на збиття російських літаків. Скрин

РосЗМІ кажуть, що Іл-22 могла "помилково" збити російська ППО

Після того, як у Мережі з'явилася інформація про ураження А-50 та Іл-22, росіяни почали нити та грозитися Україні. Тоді у росЗМІ почали поширювати, що це нібито не Україна підбила літак, а російська ППО, яка "захищає Кримський міст".

"Остаточно зрозуміло, що російський Іл-22 в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст. У момент удару літаком якраз на мосту була тривога, перекривали рух. Пілот зміг посадити літак, відомо, як мінімум, про двох поранених", - написав один із російських телеграм-каналів.

Цікаво, що про збиття літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 російські ЗМІ довго мовчали.

Як російська ППО могла "збити" Іл-22. ФОТО: російські тг-канали

Як ураження А-50 та Іл-22М вплине на фронт

На думку речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ураження А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні.

"Це не просто емоційний ляпас, це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це - очі і вуха російської авіації", - сказав він.

Щодо версій, він не виключає, що Іл-22 дійсно могла збити російська ППО.

Братчук наголосив, що станом на зараз Україна має вогневі засоби ураження, якими може збивати "жирні" цілі Росії.

"Що стосується літака, який ми дійсно сподіваємося, чекаємо офіційної інформації Повітряних сил, поповнив підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця "Москва", то зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок", - сказав він.

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Чи могла російська ППО "збити" власний літак - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував чутки російських ЗМІ про "випадкове" ураження системою ППО РФ власного літака. Ескперт припускає, що це могло статися, однак є нюанс.

"Справа в тому, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 та ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль, літають одними й тими самими маршрутами, з метою забезпечення стійкості зв'язку, контролю повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією", - написав він.

Коваленко пояснив, що "літак таких розмірів (А-50 - ред.), його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника".

"Якщо це і був "friendly fire", то він увійде до світової історії воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні... То це дуже унікальний випадок у тій же світовій історії воєн і конфліктів", - зазначив експерт.

Реакція українців у Мережі на збиття ворожих літаків

Реакція українців не заставило себе довго чекати. Користувачі соціальних мереж створили багато жартів та мемів щодо збиття таких "жирних" цілей окупантів, як А-50 та Іл-22.

Реакція українців у Мережі на ураження А-50 та Іл-22. ФОТО: відкриті джерела

Реакція українців у Мережі на ураження А-50 та Іл-22. ФОТО: відкриті джерела

Реакція українців у Мережі на ураження А-50 та Іл-22. ФОТО: відкриті джерела

Реакція українців у Мережі на ураження А-50 та Іл-22. ФОТО: відкриті джерела

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