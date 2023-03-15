Збиття росіянами безпілотника США у міжнародних водах: чи задовольнять пояснення РФ американців

Росія атакувала американський безпілотник спостереження, що законно перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Два російські винищувачі Су-27 здійснювали небезпечні маневри довкола і зрештою пошкодили дрон, після чого його довелося затопити. За даними New York Times News, безпілотник MQ-9 “РАЙПЕР” не ніс ракет і хоч росія не вперше намагається перехоплювати американські безпілотники, цей випад винятковий, повідомили у Білому домі. Після інциденту російське Міноборони запевнило, що дрон впав сам, йдеться в ТСН.

Інцидент стався напередодні вранці у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Два російські винищувачі СУ-27 атакують американський безпілотник MQ-9. Спочатку упродовж 40 хвилин російські літаки кілька разів скидають авіаційне пальне перед та безпосередньо на безпілотник і здійснюють небезпечні маневри поблизу. Далі один із винищувачів зачіпає ґвинт MQ-9. Після цього американські сили змушені були затопити його у міжнародних водах.

Таку версію подій оперативно оприлюднює Міністерство оборони Сполучених Штатів. За словами речника Пентагону Патріка Райдера, російський літак також зазнав пошкоджень, але обидва СУ-27 успішно приземлилися. Поведінку російських пілотів у Пентагоні називають непрофесійною і безвідповідальною. “Цей інцидент демонструє брак компетентності, до того ж він небезпечний і непрофесійний. Командувач військово-повітряними силами США в Європі та Африці наголосив, “літаки США та союзників продовжать працювати у міжнародному повітряному просторі. Ми закликаємо росіян поводитися професійно та у безпечний спосіб”, - запевнив він.

Також читайте Тіла розстріляних знаходять і досі: у деокупованому селі на Херсонщині місцеві розповідають про бої

США наголошують: їхній безпілотник, що здійснював спостереження, летів у міжнародному повітряному просторі. Росіяни не мали права його атакувати. Радник зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі повідомив, що це далеко не перший подібний випадок, росіяни і раніше намагалися перехоплювати американські безпілотники, але цього разу обставини насправді виняткові. Про них доповіли президенту Джо Байдену.

Державний департамент терміново поінформував союзників і викликав на розмову російського посла у Вашингтоні Антонова, повідомив речник відомства Нед Прайс.

Втім, у російському Міністерстві оборони вже оприлюднили офіційну позицію: російські літаки не вступали у контакт із безпілотником. Мовляв, той просто наблизився до анексованого Криму, сам здійснив різкий маневр і упав.

Чи задовольнять такі пояснення американську сторону і чи вважатимуть вони інцидент вичерпаним, адже раніше у Вашингтоні неодноразово наголошували - їхня мета не допустити ескалації із Росією.

Читайте також:

На Прикарпатті волонтери змусили пам’ятники військових “заговорити”: про полеглих можна подивитись цілий фільм

У Нікополі рекорди з кількості обстрілів і тривалості тривог, але люди вперто лагодять зруйновані ворогом будинки

“Надути” росіян: можливо, Міноборони РФ рахує кількість "знищених в Україні "Хаймарсів", але отаких