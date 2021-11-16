Збив на смерть єпископа у Луцьку: що загрожує п’яному 23-річному водію

Збив на смерть єпископа у Луцьку: що загрожує п’яному 23-річному водію

Водій мав перевищену в шість разів норму алкоголю у крові.

10 років за гратами загрожує 23-річному водію, який напідпитку на смерть збив пішохода в Луцьку.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 16 листопада.

Сьогодні автомобілісту обиратимуть запобіжний захід. Автопригода сталася в середмісті. Водій на шаленій швидкості вилетів на тротуар, де збив людину. А потім ще й намагався утекти з місця аварії.

Затримали підозрюваного патрульні й випадкові перехожі. За словами свідків, водій був п’яним та сварився з копами. Виявилося, що раніше він уже мав проблеми із законом.

60-річний загиблий – відомий на Волині священник Олег Ведмеденко. Він був єпископом Волинським і Галицьким Української апостольської православної церкви. Сьогодні з ним прощатимуться.

"Водія освідовували і на місці пригоди, і в наркодиспансері. Він мав перевищену в шість разів норму алкоголю у крові. Зараз всі свідки опитані, призначено низку експертиз", – каже речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

23-річному водію, який збив на смерть священника, обиратимуть запобіжний захід | Новини Луцька

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