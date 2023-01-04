Збиває з “Ігли” вже не першу ракету: 20-річний боєць піклується і через осколки

Свою першу ракету він знищив ще під час масованого обстрілу у вересні.

Бійці сил Протиповітряної оборони в Україні вже стали легендарними, адже збивають ракетами не лише спеціальними, а й радянськими переносними зенітно-ракетними комплексами "Ігла", йдеться в ТСН.

20-річний боєць Нацгвардії Євген Щепет приземлив ворожу-крилату просто на підльоті до Києва одним пострілом. “Мій командир передав мені курс самої ракети, звідки вона буде йти та дальність. Я її побачив та почув. Не став стріляти їй в лоба. Там коли цілишся, попав або не попав. Пан або пропав. Лише чорна пляма, я побачив і в зрештою збили”, - розповідає він.

Відео із вдалим пострілом Нацгвардійця Євгена Щепета набрало шалену кількість переглядів в Мережі –майже 10 мільйонів. Тепер хлопець показує зброю з якої і приземлив ворожу ціль - це радянський переносний зенітно-ракетного комплекс "Ігла". “В цю секунду думалось, що якщо я промажу. Вона потрапить у якийсь житловий дім, чиясь сім’я постраждає. За це було дуже страшно”, - розповідає він.

Йому всього лиш 20, а на рахунку бійця вже не одна збита російська ракета. Свою першу він знищив ще під час масованого обстрілу у вересні. “Руки тремтіли. Я розумів, що я взяв цю трубу і від мене залежить, зіб’ю я її, або ні”, - каже Женя.

Вперше про успішні постріли операторів ПЗРК “Ігла” українці дізнались, коли ці стрільці почали приземляти російські гвинтокрили на Київщині, сумщині, Харківщині та Донбасі. А вже восени почали з’являтись повідомлення про успіхи “Ігли” проти російських ракет. Євген, який навчився стріляти з цієї зброї ще до великої війни під час строкової служби, навіть і не думав, що стане по-справжньому прикривати українське небо.

“Мій командир поклав на землю декілька вертольотів. Я дуже ним запишався, що це мій командир, і це мене ще больше змотивувало, хотів йому показати, що я теж щось вмію”, - каже боєць.

Тепер під час пострілів думає не лише про влучність пострілу, а й про те, аби осколки ракети оминали житлові будинки. “Мені доводилось трошки її пропускать над домами, щоб вона ішла в поле. Я все розумію, ракету то я збив. А осколки? Будуть йти люди по дорозі і осколки попадуть в них”, - розмірковує воїн.

Він мріє, якнайшвидше побачити рідних, адже востаннє був удома більше року тому. Мав піти у відпустку 24 лютого, та замість того, з початком великої війни пішов на контракт у Нацгвардію і майже одразу на бойові позиції. “Дуже хочу до батьків. Поїсти маминого борщу. До сестри”, - каже Женя.

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