- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
Збій в системі оповіщення в Києві: зранку кияни чули "зайву" тривогу
У військовій адміністрації розповіли, що вже вдалося відновити.
Зранку у Києві лунали сигнали повітряної тривоги, хоча реальної загрози для міста з повітря не було. Мешканці кажуть, що тричі звучав сигнал тривоги і це виглядало трохи хаотично. Багатьох мешканців міста це налякало та заплутало — йти чи не йти до укриття.
У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що саме сталося.
«Сьогодні зранку стався технічний збій у системі оповіщення повітряної тривоги у застосунку Київ Цифровий. Фахівці вже відновили першу і головну чергу для сповіщень про тривогу», — розповіли ТСН.ua у пресслужбі КМВА.
У Київській міській військовій адміністрації додають, що закликають всіх киян покладатися також на офіційні джерела інформації, зокрема сторінки Повітряних сил та Київської міської військової адміністрації. Ці ресурси керуються даними ситуаційних центрів, які надають оперативну інформацію про загрозу.