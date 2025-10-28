Збоченець два роки шантажем ґвалтував чужу дитину, а його дружина ледве не довела дівчинку до смерті

Чоловік роками знущався над дитиною / © pixabay.com

У Житомирській області до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який два роки ґвалтував однокласницю свого сина. На суді він провину заперечував.

Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області від 20 жовтня 2025 року.

Що відомо про зґвалтування

Підозрюваний є батьком однокласника потерпілої. Він з червня 2018 року по серпень 2020 року ґвалтував дівчинку, якій тоді було лише 13 років.

Перший епізод стався в червні 2018 року, коли 13-річна потерпіла принесла йому пиво до місцевого ставка. Чоловік, користуючись її безпорадним малолітнім станом, повалив дівчинку на землю і зґвалтував.

Після першого випадку обвинувачений, за показаннями потерпілої, шантажував її, погрожуючи «розповісти всім, що вона сама до нього „полізла“ перша, якщо вона не погодиться на нові зустрічі. Такі контакти, що включали статеві акти, тривали протягом двох років (2018–2020).

Факти систематичного спілкування та узгодження зустрічей були підтверджені даними мобільного оператора: між номерами обвинуваченого та потерпілої було зафіксовано понад 14 тисяч з’єднань.

Дівчинка розповіла про тиск та шантаж з боку кривдника

Потерпіла розповіла, що чоловік утримував її під контролем за допомогою страху та погроз розголосу.

Вона зазначила, що після зґвалтування її було соромно про все зізнатись рідним, а тому підлітка спалила білизну.

Через місяць чоловік почав шантажувати дитину, вимагаючи регулярних зустрічей, а тому вона погодилась на інтим. Дівчина зазначила, що «боялась осуду, що підсудний її зганьбить перед односельчанами, однолітками. Тітці теж не могла розповісти, оскільки їй було соромно».

Вона додала, що вирішила зізнатись, оскільки у неї з’явився хлопець і підсудний вчинив через це скандал та погрожував, що вчинить самогубство. Тітка та мати дівчини звернулись до поліції.

У серпні 2020 року йдучи по вулиці вона побачила підсудного та його дружину, яка морально намагалася надавити на неї, тому після розмови від хвилювання прийняла велику дозу таблеток, що призвело до отруєння та вона потрапила в медичний заклад.

Тітка дівчини зазначила, що племінниця живе у її родині. Підсудний часто допомагав їм по господарству. Коли у дівчинки з’явився хлопець — дорослий приїхав до них та влаштував скандал. Тоді племінниця розповіла їй правду.

Підсудний та його дружина все заперечували

Підсудний заперечував свої стосунки з дівчинкою. Він переконував суд, що вона та тітка все «вигадали» та нібито вимагали від нього 100 тисяч грн за мовчання.

Дружина підсудного підтвердила його слова.

Висновок психологічної експертизи встановив, що потерпіла є довірливою, а її участь у стосунках сприймалася нею як вимушена дія з метою уникнення суспільного розголосу та збереження базової потреби в безпеці.

Вирок суду

Суд підкреслив, що докази винуватості підсудного, включаючи свідчення дівчинки, що підтверджені експертизами, доведені «поза розумним сумнівом».

Його визнали винним ч.4 ст. 152, ч.1 ст. 155 КК України. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі.

Також його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.