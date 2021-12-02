Збрехала у декларації: на Тернопільщині жінку засудили і змусили повернути майже 10 тис. грн допомоги від держави

Збрехала у декларації: на Тернопільщині жінку засудили і змусили повернути майже 10 тис. грн допомоги від держави

На суді жінка свою провину визнала та розкаялась.

У Тернопільській області через брехню в декларації засудили матір, яка самостійно виховує дитину. Жінка, щоб отримати соціальну допомогу від держави приховала житловий будинок, який є у її приватній власності.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рішення Монастириського районного суду Тернопільської області.

Як зазначається, жінка звернулась до управління соціального захисту населення Монастириської районної державної адміністрації з проханням про призначення їй соціальної допомоги. Для цього вона заповнила декларацію, не вказавши, що має у приватній власності не один, а два житлових будинки.

Жінка від вересня 2018 року по лютий 2019 року щомісяця отримувала матеріальну допомогу, загальний розмір якої 5507,76 грн. Після цього відповідачка повторно звернулась до соцзахисту з проханням про призначення їй допомоги від держави, приховавши у декларації наявність двох житлових будинків. Вона від вересня 2019 року по лютий 2020 року повторно незаконно отримала 4132 гривень соціальної допомоги.

У суді жінка розкаялась та визнала свою вину. Вона повідомила, що уже повернула управлінню соцзахисту гроші. Суд визнав відповідачку винною за ч.2 ст.190 КК України і засудив до 1 року позбавлення волі. Реальний термін ув'язнення суд замінив на 1 рік іспитового.

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