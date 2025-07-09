Зброя для України та різкі заяви Трампа про Путіна: чого очікувати від США

Трамп змінив риторику про Путіна / © ТСН.ua

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Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

Тим часом, президент Зеленський доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї. Київ сподівається на результати цих контактів уже найближчим часом. Заговорив Дональд Трамп і про санкції проти Росії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

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У Держдепі США заявили про відновлення постачання зброї для України. Крім того в Італії відбудуться переговори між американськими й українськими чиновниками, на полях конференції з відновлення України. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський: «Доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки».

Політичні заяви, про які згадав президент — це зокрема коротке повідомлення Пентагона. На своєму сайті той зазначив — “за наказом президента Трампа міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств».

Втім, з цього повідомлення геть не ясно, про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями, рішення ухвалив Пентагон — не узгодивши з адміністрацією Трампа. За даними The Wall Street Journal, американський президент у спілкуванні з українським заявив, що не наказував зупиняти поставки зброї.

Під час спілкування з пресою президент США вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться любʼязно, але це немає ніякого значення.

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“Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим”, - сказав Трамп.

Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме Конгрес США. Документ має вже двопартійну підтримку, і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500% мита для країн, які купують російську нафту. А ще — надасть широкі повноваження президенту — скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. На питання, чи підпише Трамп такий закон, президент США відповів — уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії.

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