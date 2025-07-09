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- Ексклюзив ТСН
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Зброя для України та різкі заяви Трампа про Путіна: чого очікувати від США
Трамп змінив риторику щодо Путіна та визнав, що російський диктатор обманює його.
Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.
Тим часом, президент Зеленський доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї. Київ сподівається на результати цих контактів уже найближчим часом. Заговорив Дональд Трамп і про санкції проти Росії.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.
У Держдепі США заявили про відновлення постачання зброї для України. Крім того в Італії відбудуться переговори між американськими й українськими чиновниками, на полях конференції з відновлення України. Зустрічі політичних і військових команд з американцями вже цього тижня анонсував і президент Зеленський: «Доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки».
Політичні заяви, про які згадав президент — це зокрема коротке повідомлення Пентагона. На своєму сайті той зазначив — “за наказом президента Трампа міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припиненням вбивств».
Втім, з цього повідомлення геть не ясно, про яку саме зброю йдеться, і коли її передадуть. Раніше Вашингтон зупинив у Польщі передачу Києву озброєння, виділеного ще Джо Байденом. За повідомленнями, рішення ухвалив Пентагон — не узгодивши з адміністрацією Трампа. За даними The Wall Street Journal, американський президент у спілкуванні з українським заявив, що не наказував зупиняти поставки зброї.
Під час спілкування з пресою президент США вдається до різких заяв у бік Росії. Мовляв, під час телефонних розмов з ним Путін поводиться любʼязно, але це немає ніякого значення.
“Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим”, - сказав Трамп.
Відповів президент США і щодо нових санкцій. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме Конгрес США. Документ має вже двопартійну підтримку, і понад вісім десятків голосів. І передбачає 500% мита для країн, які купують російську нафту. А ще — надасть широкі повноваження президенту — скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви. На питання, чи підпише Трамп такий закон, президент США відповів — уважно розглядає можливість санкцій щодо Росії.
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