Зброя на фронті: чим воюють ЗСУ та яка техніка краща — західна чи радянська

Військові порівняли американські, європейські та радянські ПТРК та пояснили, чому вони досі ефективні в епоху дронів

Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Військові 65-ї бригади «Великий Луг» на полігонах Запоріжжя готуються нищити ворожі танки та БМП. В їхньому арсеналі — легендарні американські «Джавеліни», європейські «Мілани» та перевірені часом радянські «Фаготи».

Чому протитанкові комплекси залишаються грізною силою навіть у вік дронів — бачила кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

«Вистрілив і забув»: Американський символ опору

Пісні про цей ПТРК стали символом боротьби за Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогодні «Джавелін» продовжує доводити свою ефективність у запорізьких степах.

Інструктор на псевдо «Мирний»: «Це третє покоління ракети, вона сама уражає ціль. Жодних маніпуляцій робити не треба — вистрілив і забув. Дальність ураження до 4700 метрів дозволяє спокійно працювати по техніці, до того ж є нічний режим».

Для бійця на позивний «Док», який із 2022 року працював виключно на радянських системах, знайомство з «Джавеліном» — новий досвід. До війни «Док» був 2D-художником, малював онлайн-ігри та носив творче псевдо «Бургер». Тепер він вчиться «малювати» прильоти по російських танках.

«Док», військовослужбовець 65-ї ОМБр: «Якщо мені треба швиденько вибігти, стрельнути і сховатись — то краще „Джавелін“. Якщо треба ґрунтовно підготувати позицію, то краще, мабуть, все-таки „Фагот“».

Європейський «Мілан» та радянська класика

Ще один закордонний гість на полігоні — комплекс «Мілан». Аби зробити перший бойовий пуск, хлопці тренувалися більше тижня. Інструктори запевняють: це гідний і дуже точний конкурент «Джавеліну», хоча і його боєприпаси коштують недешево.

Проте, опановуючи іноземне озброєння, бійці не забувають і про старий добрий «Фагот». На відміну від сучасних систем, тут ракету від моменту пуску і до влучання має вести оператор.

Інструктор «Мирний»: «Найскладніше — перебороти поріг страху. Керована ракета потребує зосередженості: її треба буквально „довести“ до цілі рукою. Це найскладніший етап роботи».

Чому ПТРК не витіснять дрони?

Попри розквіт епохи FPV-дронів, протитанкісти кажуть, що їхня робота залишається незамінною, особливо під час масованих механізованих штурмів.

«Деколи FPV може бути неефективним через РЕБ або інші умови, а протитанкісти завжди мають виконувати свою роботу», — впевнений інструктор.

Боєць на псевдо «Механік» додає: головна мотивація — не пустити ворога далі.

«Механік», військовослужбовець 65-ї ОМБр: «Складного нічого нема, головне — довести її. Хочеться нищити їхню техніку: більшість БМП, танки. Хочеться, щоб вони не йшли вперед».

Інструктори вчать бійців бути універсальними солдатами. Важко передбачити, який саме комплекс опиниться в руках завтра — головне, щоб він був справним і до нього були ракети.

