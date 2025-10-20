Зброя від Трампа, зустріч з Путіним та вихід з Донбасу: головні заяви Зеленського в розмові з журналістами

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з передаванням Києву американської зброї, зокрема ракет «Томагавк»; про відносини з президентом США Дональдом Трампом і готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним; Будапешт як майданчик для перемовин; угоди зі США; позицію щодо «виходу» Донбасу та про вирішення газового питання на зиму.

Про все це глава держави висловився під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на їхні запитання.

Зброя від США для України: «Томагавки»

Зеленський повідомив, що Україна, у координації зі США, готує довгостроковий контракт на 25 систем ППО Patriot, який є запитом від Повітряних сил ЗСУ. Це складний процес через велику чергу країн-замовників, однак робота з американськими та європейськими партнерами триває. Президент зазначив, що 25 систем будуть надходити щороку різними партіями, і висловив сподівання на політичну волю Білого дому змінити чергу або передати Україні американські системи, що вже розміщені у європейських країнах НАТО.

Реклама

Фінансову основу для придбання 25 систем Patriot опрацьовано. Основним джерелом фінансування ППО мають стати гроші від використання заморожених російських активів. Додатково Україна шукатиме кошти та передоплату в межах 28 двосторонніх безпекових угод з країнами-партнерами.

«Друга історія з далекобійною зброєю, а саме з „Томагавками“. Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з „рускими“ до того часу, поки не зустрінеться з ними», — сказав Зеленський.

Путін зателефонував Трампу через «Томагавки»?

Зеленський ствердно відповів на запитання, чи Путін зателефонував Трампу через «Томагавки»:

«Так, через „Томагавки“, через риторику президента Трампа про „Томагавки“.

Реклама

Чи було прохання до лідерів ЄС, аби й вони попросили Трампа про «Томагавки» для України?

Зеленський підтвердив, що європейські лідери самі мають намір звернутися до Трампа щодо військової допомоги Україні, зокрема стосовно «Томагавків» та іншої зброї. Президент наголосив, що важливіша не сама зброя (як-от ATACMS), а правила її використання. Україна перебуває у постійній координації з європейськими країнами (через NSA) для вибудови спільної позиції перед зверненням до США.

Висновок лідерів ЄС після зустрічі у Вашингтоні

Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічі «Вашингтонської групи» (включно з лідерами ЄС, Британії та Норвегії), зазначив, що партнери поділяють позицію: головне — результат мирних переговорів, незалежно від місця. Президент також підкреслив, що росіяни бояться потенційного рішення США щодо далекобійної зброї («Томагавків»), оскільки це відкриє шлях до отримання аналогічного озброєння від Європи.

Чи є домовленості зі США щодо закупівлі українських дронів?

Зеленський підтвердив, що Україна пропонує США двосторонню угоду: Mega Deal на закупівлю далекобійної зброї (як-от «Томагавки», яких немає в України) та Drone Deal — на продаж українських дронів і технологій. Президент наголосив, що в сучасній війні комбіновані атаки (ракети + дрони) є ключовими для прориву ППО. Він запропонував США співпрацю у виробництві, оскільки американська індустрія визнає, що українські дрони сьогодні є «найкращими» завдяки бойовій практиці.

Зустріч з Путіним

Президент України заявив про готовність до зустрічі в будь-якому форматі, що принесе мир. Однак він не вважає Будапешт найкращим майданчиком для перемовин, відхиливши цю ідею. Він назвав низку достойних альтернатив (Швейцарія, Туреччина, Катар, Саудівська Аравія) і заявив, що не вірить у позитивний або хоча б врівноважений результат від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який «всюди блокує Україну».

Реклама

Чи буде повтор «Будапешта»: чого Трамп хоче від зустрічі з Путіним

Зеленський наголосив Трампу під час зустрічі, що можливий повтор Будапештського меморандуму «не може бути позитивним» для України.

Коментуючи те, що від зустрічі з Путіним у Будапешті хоче отримати Трамп, український лідер сказав, що його американський колега прагне закінчення війни та шукає відповідний формат переговорів, зокрема розглядає «угорський формат» як можливий крок. Зеленський поділяє позитив Трампа щодо закінчення війни і вважає «позитивним» його меседж про те, щоб «стояти там, де стоїмо на лінії зіткнення», за умови розуміння цього всіма сторонами.

Чи можлива тристороння зустріч у Будапешті?

Зеленський заявив, що Україна погодиться на зустріч у Будапешті за умови, що вона відбудеться у тристоронньому форматі або у форматі «човникової дипломатії», коли Трамп зустрічається окремо з ним і з Путіним.

Глава держави також відповів на запитання, чи відмовиться Україна від потенційно запропонованої пропозиції, якщо зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм.

Реклама

«Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий. Це раз. Друга історія — ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, — це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу „рускім“, — наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що європейські лідери запевнили його у повній підтримці України та готовності до зустрічей. Він наголосив, що європейці матимуть з Києвом"однакову позицію», зокрема у комунікації з високопосадовцями з оточення Трампа.

«Вихід» України з Донбасу

Зеленський зазначив, що росіяни надалі хочуть, аби українські війська повністю вийшли з Донбасу — з Донецької та Луганської областей.

«Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і Президенту Трампу, і пану Віткоффу», — зазначив глава держави.

Реклама

Він також заявив, що меседжі Росії, передані через Віткоффа, є «оманливим враженням». Зеленський наголосив на незаконності «референдумів» на Донбасі, які відбулися лише після 10 років окупації. Він пояснив, що внесення Росією цих територій до своєї Конституції — «непрацююча модель», оскільки не може диктувати Україні, з яких територій вона має виходити.

«Про інформацію, що росіяни в обмін на вихід України з Донбасу нібито готові вийти з частини Херсонської та Запорізької областей. Але чи обіцяють вони не окуповувати решту територій? Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає», додав президент України.

Чи були умови щодо обміну територій? Чи також — щодо армії, мови, релігії, зміни «режиму»?

Зеленський повідомив, що прямих умов щодо обміну територій, армії, мови чи релігії поки не звучало. Однак він наголосив: якщо Україна прийме «погане територіальне рішення», Росія спробує вирішити решту питань без Києва.

Президент також спростував побоювання щодо «паузи» у війні, навівши приклад Південної Кореї: за наявності сильних гарантій безпеки Україна не порушуватиме припинення вогню заради нового наступу.

Реклама

Чи може Україна погодитися на умови росіян?

Зеленський заявив, що як президент не має права погоджуватися на умови, які ставить Росія. Він вважає, що Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу лише для того, щоб показати перемогу у війні. Президент підкреслив, що це не гарантує, що агресор «не піде далі через кілька років», оскільки російська система постійно повертається до війни. Тому для України на першому місці залишаються надійні гарантії безпеки та справедливе завершення війни.

Чи планує Зеленський міняти свою стратегію щодо Трампа?

Зеленський, відповідаючи на питання про зміну стратегії щодо Трампа, заявив, що Путін ефективно впливає на США завдяки великим економічним пропозиціям, використовуючи ресурси РФ як свою приватну власність. Президент наголосив: Україна, на відміну від агресора, не займатиметься «розпродажем» своєї території. Він зазначив, що хоча американський лідер прагне швидкого закінчення війни, російський диктатор використовує свій економічний ресурс, аби зберігати невизначеність та запобігати запровадженню вторинних санкцій.

Куди Україна прямує у відносинах зі США?

Зеленський охарактеризував відносини зі США як «достатньо конструктивні» у сферах зброї, розвідки, а також фінансових та енергетичних програм (зокрема, щодо газу, електрики та ремонту). Президент наголосив, що, попри неспівмірність з війнами на Близькому Сході, Україна «наблизилася до можливого закінчення війни». Він зазначив, що у світі, особливо після успіхів Трампа на Близькому Сході, є настрій «закінчити війну Росії проти України», чому сприяють нові кроки, такі як обговорення «Томагавків».

Загрози енергетиці та імпорт газу

Зеленський прокоментував загрози для української енергетики та питання імпорту газу. Президент заявив, що газове питання на зиму буде вирішено. Україна має позитивні домовленості зі Словаччиною (включно зі зниженням тарифу на транзит), США та іншими країнами (Греція, Азербайджан). Є розуміння, де взяти 2 млрд дол. на необхідний обсяг газу, зокрема завдяки грантам від Норвегії та домовленостям із банками.

Реклама

Президент також наголосив на трьох великих енергетичних проєктах зі США: