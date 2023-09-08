Зброя, контрнаступ, вибори: про що насправді був несподіваний візит Ентоні Блінкена до України

Вже вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення держсекретар США Ентоні Блінкен приїздить до Києва. Проте вперше залишився на ніч, хоч напередодні Росія здійснила чергову масовану атаку по столиці.

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України, покликаний продемонструвати непохитну підтримку України за рік до президентських виборів в Америці, припав на російський удар по ринку в Костянтинівці, де загинуло 17 людей, у тому числі одна дитина, та 33 було поранено. Про цю трагедію написали майже всі американські медіа, а Twitter вчергове вибухнув закликами до Адміністрації Байдена нарешті надати Україні ATACAMS. І, за словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наразі американці аналізують певні моменти із застосуванням цих ракет перед ухваленням остаточного рішення.

На тлі критики в американських ЗМІ щодо повільності українського контрнаступу, Ентоні Блінкен відзначив його "гарний прогрес". А Єнс Столтенберг, виступаючи перед депутатами Європарламенту, заявив, що українці перевищують очікування знову й знову, порадивши не вказувати українцям, як воювати, сидячи в штаб-квартирі НАТО чи будь-де. Проте далекобійних ракет та сучасних винищувачів, які б суттєво допомогли нам у контрнаступі, ми все ще не маємо.

Під час візиту до України Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд (в серпні, порівнюючи з попередніми місяцями, військова допомога з боку США скоротилася вдвічі - ред.), до якого увійшли боєприпаси зі збідненим ураном, що спричинило справжню істерику в Кремлі. А лідери демократів і республіканців у Сенаті пообіцяли підтримати запит президента Байдена надати Україні додатково $24 млрд. Хоча у Вашингтоні вже прогнозують, що частина республіканців може спробувати заблокувати це рішення, особливо в Палаті представників, з огляду на передвиборчу кампанію.

То, про що ж насправді був візит Ентоні Блінкена до України? Що у Вашингтоні думають про можливість проведення виборів в Україні вже навесні наступного року? Та як це повʼязано з тиском щодо переговорів із Росією, що донедавна активно обговорювалося в Америці? ТСН.ua аналізував.

Геополітичний вимір: НАТО, зерно та санкції

Неоголошений і досить знаковий дводенний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва можна назвати справжнім збігом обставин зі всіх боків.

По-перше, 4 вересня під час чергової масованої російської атаки "шахедами" по Ізмаїлу та Рені, два дрони впали на території Румунії - країни-члена НАТО. Офіційний Бухарест це довго спростовував. Зрештою 6 вересня Міноборони країни підтвердило факт падіння уламків. На місці вже побували румунські журналісти, показавши кадри обгорілих дерев і рослинності, як після сильного вибуху.

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав до термінового розслідування. Якщо підтвердиться, що це дійсно уламки російського "шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною". Ну, а генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навряд чи це була навмисна атака з боку Росії. Це вже не вперше, коли ми бачимо досить кволу позицію НАТО. Захід жодним чином не реагує на військові провокації Росії. Російські ракети вже падали в Польщі, її повітряний простір нещодавно перетнули два гелікоптери з боку Білорусі. Проте лідерство тут мають продемонструвати саме США, які проковтнули збиття росіянами свого дрона Reaper над Чорним морем. Ну, а в Румунії тим часом заговорили про евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів.

По-друге, дводенний візит Блінкена до Києва відбувся на тлі підготовки Конгресом до розгляду закону про чорноморську безпеку (цей документ вже давно припадав пилюкою в комітетах на тлі бездіяльності США й НАТО в Чорному морі, яке Росія фактично заблокувала й перетворила на своє внутрішнє озеро - ред.) й одразу після перемовин Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним у Сочі. Президент Туреччини вважав, що зможе домовитися з кремлівським "фюрером" про повернення Росії до зернової угоди.

Ердоган навіть заявляв, що Україні слід "помʼякшити свій підхід щодо спільних кроків із Росією". Йдеться про поступки Москві й фактично розмивання західного санкційного режиму: підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до SWIFT (щоб Росія змогла отримувати платежі за продаж свого й вочевидь краденого українського зерна в доларах - ред.) та страхування російських суден, які перевозять зерно. Саме такі пропозиції містилися у спільному листі Туреччини та ООН на адресу Росії.

Щоправда, Москва вимагала ще й розмороження активів російських компаній із виробництва добрив в Європі та відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Проте по всім цим чотирьом пунктам, не дивлячись на готовність ООН та Туреччини піти на поступки Росії, позиція України жорстка. Київ натомість запропонував Анкарі відновити роботу зернового коридору без Росії.

"Пропозиція про роботу ("зернового коридору" — ред.) без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження (з боку Туреччини - ред.). Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини й проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях", — сказав Боднар.

По-третє, візит Блінкена до Києва - це ще й гарна можливість скоординувати позиції України та США напередодні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яку президент Зеленський відвідає особисто наприкінці вересня, й де майже напевно матиме зустріч із президентом США Джо Байденом.

Внутрішня кухня: корупція, зброя, війна і "похмілля"

У першому блоці цього тексту ТСН.ua описав зовнішньополітичне тло візиту Ентоні Блінкена до України. Сюди звичайно можна ще додати й наміри північнокорейського диктатора Ким Чен Ина відвідати Владивосток, щоб особисто обговорити постачання боєприпасів до Росії, як про це написала The New York Times.

За словами Блінкена, це ознака відчаю Кремля. Проте, зрозуміло, що без мовчазної згоди на це Китаю, прямої військової допомоги Росії з боку КНДР би не було. У червні під час візиту до Пекіна Ентоні Блінкен заявив про запевнення Китаю не надавати Росії зброю. Водночас Пекіну нічого не заважає, наприклад, робити це через КНДР. Вже зʼявлялася інформація, що на бердянському напрямку росіяни використовували боєприпаси іранського та китайського походження. Тому США могли б зайняти тут більш жорстку й рішучу позицію.

"Похмілля". Проте українські ЗМІ й соцмережі обговорювали зовсім інше. Напевно топновиною стали слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Ентоні Блінкена, сидячи в київському McDonald's з однією порцією картоплі фрі на двох: "Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з McDonald's. Дуже-дуже рідко, звичайно. Я йшов до McDonald's і купував дабл-чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок". В свою чергу Блінкен відповів: "Зі мною такого ніколи не було".

Ця фраза Кулеби обурила українські соцмережі, мовляв, казати таке недипломатично. Експерти ж наголошують, що в цьому немає нічого поганого, адже Кулеба та Блінкен неодноразово публічно називали один одного друзями.

Корупція. Другою найбільш обговорюваною темою стала боротьба з корупцією й кадрові перестановки в Міноборони. Так співпало, що якраз напередодні візиту Ентоні Блінкена до України, Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування статків високопосадовців під час воєнного стану. Проте, як завжди, зробила це наполовину: декларації повернули, але на рік закрили до них доступ, позбавивши суспільство механізму громадського контролю. Петиція до Зеленського ветувати цей закон вже набрала 83 тис. голосів. І, судячи з витоків з ОПУ, президент таки це зробить.

Також саме під час приїзду Ентоні Блінкена до Києва, Верховна Рада призначала Рустема Умєрова новим міністром оборони на тлі відставки Олексія Резнікова й скандалу чи-то з літніми, чи-то зимовими золотими куртками для ЗСУ за втричі вищими цінами. Й це після попереднього журналістського розслідування про "яйця за 17 грн за штуку" для української армії. Резніков всі ці закиди називає маніпуляцією. Проте його відставка з посади міністра оборони й призначення Умєрова розкололи всіх: суспільство, депутатів і навіть експертну спільноту. Це можна було побачити за численними постами й коментарями в Facebook.

Притягнути винних до відповідальності має право лише суд і слідство. Проте, як би там не було, абсолютно всі західні медіа повʼязали відставку Резнікова з корупційними скандалами щодо закупівель для армії.

"Поїздка Блінкена, про яку не було оголошено заздалегідь із міркувань безпеки, відбулася в той момент, коли уряд Зеленського веде все більш публічну боротьбу з корупцією. Деякі законодавці в США та Європі посилалися на цю проблему, а також на виснажливі темпи контрнаступу Києва з повернення окупованих Росією територій, висловлюючи сумніви щодо продовження витрачання мільярдів на озброєння та підтримку України. Це тисне на Зеленського та Адміністрацію Байдена, щоб вони продемонстрували прогрес у боротьбі з хабарництвом", - написала The New York Times.

Війна та вибори. The Washington Post наприклад прямо повʼязала візит Блінкена із закликами на адресу України подумати про можливість переговорів із Росією:

"Блінкен, близька довірена особа президента Байдена, є одним із найрішучіших прихильників України в Адміністрації (вочевидь на відміну від директора ЦРУ Вільяма Бернса та радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана - ред.), неодноразово підштовхуючи офіційних осіб у країні та за кордоном надати Києву більш досконалу зброю та придушуючи заклики до припинення вогню шляхом переговорів із Москвою".

Натомість CNN пише, що через Блінкена Адміністрація США хотіла дізнатися з перших рук про плани Сил оборони України щодо контрнаступу на найближчі тижні. The Wall Street Journal навіть зазначає, що повільність контрнаступу, успішність якого, як пише газета, посувається на жовтень-листопад, породила "тертя" між Києвом і Вашингтоном.

Всі американські ЗМІ, як і західні аналітики й експерти, зазначають, що з наближенням президентських виборів у США тиск європейських союзників на Америку щодо продовження підтримки України посилюється. В Європі побоюються, що по мірі загострення політичної боротьби з республіканцями, Адміністрація Байдена може скоротити обʼєм допомоги Україні.

Проте, щодо виборів, йдеться не лише про президентську кампанію в США, а й про можливість проведення виборів в Україні. Все почалося з заяви сенатора-республіканця Ліндсі Грема під час його візиту до Києва 24 серпня: "Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році". Ці його слова прозвучали як грім серед ясного неба, адже українська Конституція прямо забороняє проведення будь-яких виборів в умовах війни. До того ж, незрозуміло, як забезпечити голосування мільйонів українців за кордоном. Проте своєю заявою про похід на другий термін президент Зеленський лише підігрів чутки про вибори, які й без того активно циркулювали в українському політикумі.