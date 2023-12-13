Зброя перегрівалась: воїни ЗСУ розповіли про 12-годинний бій та як їм допоміг "Усик"

На межі Запоріжжя з Донеччиною росіяни серйозно збільшили інтенсивність своїх атак. Українські воїни зі 127-ї окремої Харківської бригади тероборони наголошують, що "перемог" окупантам це не приносить.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На фронті Україну захищають танкісти на Т-72. Зараз на Запорізькому відтинку фронту, кажуть українські військові, танкових боїв немає. Проте через російські штурми роботи у танкістів вистачає.

"Ми працюємо по їх вогневим позиціям. Це і крупнокаліберні кулемети, це там і може десь пушка стоїть", - каже військовослужбовець 228 батальйону 127 ОБр ТРО ЗСУ "Француз".

Ворожі танки, каже комбат, на їх ділянці фронту у полі зору з'являються, мало не через день.

"Танки виїжджають кожної другої-третьої доби. А от останні рази, танки просто пішли, як у фільмах на прорив, а за ним йшла піхота", - каже Костянтин Жидков, командир 228 батальйону 127 ОБр ТРО ЗСУ.

Костянтин Жидков, командир 228 батальйону 127 ОБр ТРО ЗСУ.

По російських танках тут найчастіше працюють протитанкісти. Відколи 127-а харківська бригада тероборони зайняла оборону на межі Запоріжжя з Донеччиною, воїни 228-го батальйону спалили вже не один панцерник окупантів.

"Вже підбили декілька танків, підбили МТЛБ їм. БМП. Знищуємо особовий склад. Але, звісно, важко стояти бо противник, як скажений! Як перли - так і пруть! Групами, по 8-12 осіб і по три-чотири групи", - каже Костянтин Жидков, командир 228 батальйону 127 ОБр ТРО ЗСУ.

Зазвичай, ворожа атака триває до кількох годин, проте минулого тижня штурм тривав аж 12 годин. Бій був таким, каже командир, що зброя у його кулеметників - просто переставала стріляти, через перегрів стволів.

Піхоті того дня, дуже допоміг "Усик" - це трофейний російський танк Т-72. Він заходив до України на Сумському напрямку та поламався. Після ремонту він захищає Україну.

Українські танкісти на фронті

"У кожної техніки, як і у кожного бійця, є свій позивний. Провели опитування і вирішили, що танк там повинен називатися ім'ям нашого чемпіона - "Усик". Чемпіон дав нам дозвіл на це", - каже Костянтин Жидков, командир 228 батальйону 127 ОБр ТРО ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗБРОЯ перестає стріляти через ПЕРЕГРІВ! ЕКСЛЮЗИВ з межі Запоріжжя з Донеччиною

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, якої зброї потребують.

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