Зброя, санкції та дорога до членства: підсумки воєнного саміту Україна-ЄС у Києві

У Києві відбувся 24-й саміт Україна-ЄС в умовах воєнного часу. До української столиці приїхали очільники ЄС: Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель.

Рівно рік тому, у лютому 2022 року, всі західні амбасади поспіхом збирали речі й виїжджали з України, щоб більше ніколи не повернутися, бо не вірили, що ми вистоїмо. А сьогодні на тлі заяв голови ЦРУ Вільяма Бернса, що наступні шість місяців у війні будуть критичними, керівництво ЄС приїздить до Києва разом із 15-ма єврокомісарами, обговорюючи євроінтеграцію України, 10-й пакет санкцій проти Росії та нові поставки зброї.

Багато про це на підсумковій пресконференції говорила Урсула фон дер Ляєн. Вона прибула до Києва за день до саміту й навіть спускалася до укриття через оголошену повітряну тривогу.

"Я думаю, це символічно, що після цього короткого візиту на пошту на Майдані була повітряна тривога. Нам треба було перейти до сховища. Це демонструє реальність кожного дня, воєнну реальність, яку ви переживаєте тут знову і знову. І якщо був необхідний живий доказ того, що Росія зазнає величезного стратегічного провалу, а Україна витримує та будує свій шлях до ЄС, то це той факт, що ми тут, для участі у 24-му саміті Україна-ЄС в умовах війни", - додала президентка Єврокомісії.

Ніхто з європейських лідерів не приховував, що для офіційного старту перемовин про вступ України до ЄС ще треба виконати домашнє завдання – сім рекомендацій Єврокомісії, які стосуються судової реформи, боротьби з корупцією, змін законодавства про нацменшини тощо. Проте за сім місяців Україна просунулася у виконанні цих рекомендацій більш ніж на 50%. Тому можна сподіватися, і на це натякнула Урсула фон дер Ляєн, вже восени ми нарешті почуємо про офіційний старт перемовин про вступ України до ЄС.

ТСН.ua зібрав найголовніше з того, що нам приніс 24-й саміт Україна-ЄС.

Зброя

Відповідаючи на запитання журналістів на підсумковій пресконференції, Володимир Зеленський не приховував, що Росія хоче реваншу. Їхній військовий тиск на Донбасі, за його словами, посилюватиметься. Також президент зазначив, що Україна готується до різних сценаріїв, щоб не допустити повторення 24 лютого 2022 року.

"Росія намагається змінити ситуацію на фронті на свою користь. Щоб не допустити цього ключовим для нас є розширення поставок зброї з боку наших партнерів. Це такі умови, коли чим більш далекобійну зброю ми маємо, чим краще забезпечена наша артилерія, чим швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні західні танки, чим сильнішою буде наша ППО, тим швидше закінчиться агресія Росії", - заявив Володимир Зеленський.

Український президент навіть натякнув, що може особисто відвідати Брюссель (що було б дуже символічно після його історичного візиту до США наприкінці минулого року), якщо буде шанс отримати далекобійну зброю. І такий крок буквально за кілька годин після закінчення саміту Україна-ЄС зробила Америка, оголосивши про новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд, куди увійдуть боєприпаси для HIMARS дальністю 150 км. А Франція та Італія нарешті поставлять Україні комплекси ПРО SAMP-T, які здатні збивати балістичні ракети. Про це міністр оборони Франції теж заявив за кілька годин після закінчення саміту Україна-ЄС.

Зі свого боку ЄС на 2023 рік виділяє 45 млн євро, щоб підготувати 30 тис. українських військових, а також 500 млн євро в рамках сьомого траншу з Європейського фонду миру, з якого фінансується придбання для України зброї. Варто нагадати, що це вперше в історії ЄС, коли блок створив спеціальний військовий фонд для закупівлі летальної зброї третій країні, яка не є членом ЄС.

Санкції

Дуже багато уваги 24-й саміт Україна-ЄС приділив саме посиленню санкцій проти Росії. Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступний, десятий санкційний пакет вже в дорозі. ЄС ухвалить його до 24 лютого.

"Його обсяг близько 10 млрд євро. Це значний пакет санкцій. План такий, щоб знову сконцентруватися на технологіях, які не мають бути використані російською воєнною машиною. Ми детальніше та глибше заглядаємо у складові, які наприклад були знайдені у безпілотниках, щоб у Росії не було доступу до цих технологій для виробництва, або постачань з Ірану, які ми також відслідковуємо. І третя складова – ми фокусуємося на шляхах обходу санкцій. Тому десятий пакет матиме певні пропозиції, щоб цьому протидіяти", - пояснила президентка Єврокомісії.

Досі невідомо, чи увійдуть до десятого пакету санкції проти російської ядерної енергетики, зокрема "Росатому". Президент Зеленський відкрито закликав до цього лідерів ЄС на підсумковій пресконференції. Але, як відомо, угорський прем’єр вже пообіцяв заблокувати "ядерні" антиросійські санкції, бо "Росатом" будує неподалік від Будапешта ще два реактори на АЕС "Пакш".

Не менш цікавою згадкою у підсумковій декларації саміту є відповідальність Білорусі за співучасть у війні Росії проти України: "ЄС продовжуватиме реагувати на всі дії, що підтримують незаконну та невиправдану агресивну війну Росії, і залишається готовим швидко вжити подальших обмежувальних заходів проти Білорусі".

Членство в ЄС

Саме це стало центральною темою саміту. У статті про очікування від 24-ї зустрічі лідерів ЄС та України, ТСН.ua вже писав, що ще в червні 2022 року, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, ми погодили з Єврокомісією список із семи рекомендацій, після виконання яких ми маємо перегорнути наступну сторінку в історії української євроінтеграції – почати офіційні переговори про вступ.

"ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку Єврокомісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ", - йдеться у підсумковій декларації саміту.

За словами голови Євроради Шарля Мішеля, майбутнє України всередині ЄС. І сигнал цього саміту для України очевидний – ми станемо членом ЄС.

"Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваше майбутнє разом з нами у нашому спільному ЄС. Ваша доля – це наша доля. Цей саміт надсилає два чітких меседжі: перший – для вас і для людей України – ЄС буде підтримувати вас всіма можливими способами. Кремль нас не залякав і не залякає", - заявив Шарль Мішель.

Вперше у підсумковій декларації саміту з’явилося формулювання про наміри сторін почати офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Для цього навесні Єврокомісія надасть Україні оновлену оцінку реформ, які Україна ще має виконати. Проте вже зараз ЄС підкреслив прогрес, якого ми вже досягли у виконанні двох із семи рекомендацій: забезпечення незалежної та ефективної роботи антикорупційних органів та приведення законодавства про медіа у відповідність до законодавства ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг.

Трибунал, роумінг та торгівля

1. Не менш важливим рішенням саміту є згода ЄС щодо створення механізму покарання російської верхівки за злочин агресії. Проте, на жаль, це ще не згода на створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького.

"Ми підкреслили нашу підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Росія та всі виконавці та пособники будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у спільній декларації саміту.

2. ЄС розгляне запит України на продовження дії спеціального експортного режиму для українських товарів ще на рік. Йдеться про червневе рішення Брюсселя скасувати ввізні мита на всі українські товари, щоб підтримати нашу економіку.

3. Найближчими місяцями Україна нарешті приєднається до європейського роумінгового простору. Що це значить? Що Україна та ЄС взаємно скасують плату за роумінг, тому користування послугами зв’язку в Європі для українців стане доступнішим.

4. ЄС погодився, що заморожені активи Росії мають бути спрямовані для підтримки відновлення України. Ну а поки ЄС зі свого бюджету надає перший 1 млрд євро на відбудову нашої країни.