Зброя в обмін на рідкоземельні метали: що відомо про пропозицію Трампа і чому це непогано для України

Трамп заявив про те, що Україна може надати свої рідкоземельні метали в обмін на зброю. Що відомо?

Титан, літій, марганець, уран, графіт, цирконій: Україна має ще й такий аргумент для того, щоби зберегти військову підтримку США. Адже ці ресурси можуть опинитись в руках ворогів не лише України, а й всього демократичного світу. Цього тижня Дональд Трамп заговорив про угоду, яку він може укласти з Україною: зброя в обмін на доступ до рідкісних металів та критичних мінералів з українських надр.

Які геологічні скарби лежать під товщею української землі? Чому досі їх ніхто не розробляв, якщо вони настільки цінні? Так яким чином ці поклади можуть виявитись рятівними не лише для України, але й для США у матеріалі Марії Васильєвої.

Що відомо про угоду від Трампа

Дональд Трамп любить угоди, тож ми маємо запропонувати йому щось, що він вважатиме вигідним. Приблизно з таких міркувань в документ, який назвали "Планом перемоги", вписали пункт про цінні копалини. У вересні Зеленський зустрівся у США з тоді ще кандидатом у президенти Трампом та виклав йому свої ідеї про те, як Україна може оплатити підтримку США. І схоже, це спрацювало. Трамп зацікавився ідеєю і вже навіть заговорив про угоду.

Сам Зеленський відкрив деякі деталі тієї розмови. Серед аргументів, якими він переконував Трампа, було і питання безпеки. Адже те, що захопить Росія, в кінцевому рахунку посилить Китай, Іран та інших недругів Вашингтона.

Зустріч Зеленського і Трампа

Що це за скарби ховаються під землею?

Рідкісноземельні метали — це 17 елементів таблиці Менделєєва. Без них неможливо виробляти сучасну електроніку, оптику, високотехнологічну зброю. Скандій, без якого неможливі телевізори. Цирконій, без якого не працюють атомні електростанції. Прометій, необхідний для виробництва кардіостимуляторів та керованих ракет.

"Це економіка майбутнього, тобто відновлювання джерел енергії, це в тому числі в роторах турбін вітрових, в сонячних панелях використовується, використовується в електромобілях. Ну от почнемо з такої речі, як смартфон. Сенсорний екран, дисплей – це індій, рідкоземельні метали. Батарея – це літій, графіт, нікель", - каже директор із досліджень аналітичного центру "Діксі груп" Роман Ніцович.

Їхні поклади невеликі та розкидані по світу. Видобувати та очищувати їх складно, дорого та взагалі можливо лише за наявності сучасних технологій.

"Рідкісноземельні елементи насправді не є рідкісними. Ця назва закріпилась з кінця 18 століття. Насправді через проблеми, велику кількість енергії, ресурсів і ризики забруднення, які пов’язані з переробкою рідкоземельних елементів, виробництво історично було зосереджено в дуже небагатьох місцях. Їх часто називають вітамінами чи спеціями промисловості, тому що за останні кілька десятиліть завдяки прогресу в матеріалознавстві вони дозволили нашим технологіям стати компактнішими, швидшими, потужнішими", - професорка з Інституту гуманітарних наук США Джулія Мішель Клінгер.

Більшу частину рідкісноземельних металів розробляють в Китаї. Комуністичний режим у Пекіні контролює понад третину всіх світових запасів цих промислових вітамінів. І це саме та проблема, яка непокоїть США і де може допомогти Україна.

Видобуток металів

Чому Трамп у цьому зацікавлений?

"Трамп зацікавлений у рідкісноземельних металах, адже американська економіка сильно залежить від китайських джерел. І це - ризик для економіки та національної безпеки. Не допустити, щоби китайці заволоділи цими ресурсами України та набудували там своїх шахт, це - варіант для американців. Ще одна причина для Трампа – змусити українців платити за американську військову підтримку", - каже німецький політолог Якуб Куллік.

Які ж надцінні копалини є в українських надрах?

В Україні є запаси цирконію, стронцію, скандію. Також є ніобій, тантал, ванадій, берилій, ітрієві лантаноїди. Скільки саме їх сховано під землею - державна таємниця. Натомість на карті, створеній аналітичним центром "Діксі груп", видно, що частина цих покладів - на сході та півдні, саме там, де зараз точаться бойові дії.

Крім рідкісноземельних металів, в Україні також є так звані критичні мінерали - цінні копалини, які так позначають у спеціальних списках США та ЄС. У шахтах на Кіровоградщині видобувають уран - це сировина у виробництві палива для атомних станцій.

В першу десятку країн у світі Україна входить за запасами не лише уранової руди, а й титану, без якого неможливо будувати літаки та космічні апарати. Титанові розробки також розташовані переважно в центрі країни.

Родовища рідкісних металів

А от два з чотирьох родовищ літію вже на окупованій території. Зокрема, у Запорізькій області. Нещодавно росіяни захопили ще одне - Шевченківське на Донеччині, неподалік Курахового. А коли точились бої, російський уряд вже розглядав заявку на отримання ліцензії на видобуток літію, поспішаючи почати черговий грабунок.

Чому в Україні не розробляли ці метали

Україна володіє одним відсотком світових запасів літію - ключового елементу у виробництві акумуляторів. Однак жодної тонни руди досі не було видобуто. Бракувало інвестицій. У 2022 році, коли через бум електромобілів ціни на літій у світі злетіли до небес, в Україні почалась велика війна. А за 10-15 років ера літію може завершитись. Адже світова кон'юнктура стрімко змінюється. Літієві батареї вже витісняють акумулятори іншого типу.

"Головна проблема в освоєнні цих родовищ полягала в недокапіталізації. Щоби їх освоїти потрібні роки інвестицій. Їх видобуток дуже складний. Це не розкопувати залізо, як ми це робимо. Але якщо це буде американський інвестор, приватний вочевидь, то це цілком адекватна пропозиція. Ми отримаємо відповідні гарантії безпеки. Якщо ми збережемо більше людських життів і більше людського капіталу в обмін на поклади літію, я не бачу в цьому недоліків", - каже політичний аналітик Юрій Богданов.

Суперечки США з Китаєм після приходу Трампа до Білого Дому настільки загострились, що загрожують ось-ось перерости у справжню торговельну війну. Якщо Київ і Вашингтон укладуть ресурсно-оборонну угоду, американцям буде що захищати в Україні, крім демократії.

Звісно, такий підхід - зброя в обмін на викопні ресурси дуже відрізняється від того, що українці чули з Вашингтона упродовж останніх трьох років. Захист демократії та її цінностей, світового порядку та міжнародного права - про все це у новій адміністрації США навіть не згадують. Утім українцям не вперше прокидатись у світі, який вкотре разюче змінився.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ПІДСУМКИ 7 лютого. Вибухи в ТЦК! Трибунал для Путіна! Робота з ТРАМПОМ

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