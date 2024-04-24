Збройна підтримка України розблокована: лише для того, щоб втримати фронт, проте не для перемоги

В середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про військову та фінансову допомогу Україні на майже $61 млрд, який напередодні схвалив Сенат. За лічені дні Київ отримає від США зброю на $1 млрд.

Американська збройна допомога Україні нарешті розблокована. У вівторок, 23 квітня, Сенат схвалив пакет військової допомоги Україні разом з Ізраїлем і Тайванем. У середу, 24 квітня, цей об’єднаний законопроєкт підписав президент Джо Байден. Як повідомляли напередодні в Пентагоні та Білому домі, зброю Україна отримає за лічені дні, бо все вже відвантажено і перебуває на складах у Німеччині та Польщі. Понад те, низка американських ЗМІ повідомляють, що "новий" пакет американської допомоги Україні може нарешті містити далекобійні ракети ATACMS (дальністю 300 км і більше), про що ми давно просили. Підтвердили це і в ОПУ.

Дійсно, це передбачає ухвалений Палатою представників у суботу, 20 квітня, пакет допомоги Україні. Таку поправку до нього внесли республіканці, не дивлячись на весь особистий спротив Дональда Трампа (ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії) в цілому надавати подальшу військову допомогу Києву, бо він хотів домовитися з Путіним за 24 години в разі своєї перемоги на виборах.

Проте щось змінилося в лавах Республіканської партії і в особистому ставленні Дональда Трампа до України, що вони розблокували пакет подальшої збройної підтримки Києва. Ба більше, республіканці заклали в цей законопроєкт не лише зобов’язання Адміністрації Байдена надати нам далекобійні ракети ATACMS (що в Білому домі досі вважали червоною лінією, за якою Кремль піде на ще більшу ескалацію у війні), а й вимогу до держсекретаря Блінкена та очільника Пентагону Остіна надати чітку стратегію досягнення конкретних цілей України в цій війні, що прив’язані до американської військової допомоги Україні.

Вже не кажучи, що цей процес під назвою "крига скресла" на Капітолійському пагорбі "розморозив" військові пакети допомоги Україні з боку інших країн. Проте хоч ми й отримаємо нарешті раніше заблоковану для нас збройну допомогу, цього аж ніяк не вистачить для перемоги. Чому Захід досі робить ставку радше на "непоразку України", але не на перемогу? ТСН.ua розповість про це в цьому тексті.

Кордони 1991 року: чи має Захід таку мету

Квітневе опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) вказує, що лише 45% українців вірять у закінчення війни з Росією виходом на міжнародно-визнані кордони станом на 1991 рік. Хоча за цим самим опитуванням у вересні 2023 року "так" на це запитання відповіли 68% опитаних. Скептицизм цілком зрозумілий. ТСН.ua вже писав, як нещодавнє опитування Центру Разумкова засвідчило, що ставлення українців до США істотно погіршилося: показник різниці позитивного й негативного ставлення знизився від 84,1% у серпні 2023 року до 67,1% у березні 2024-го.

І це не дивно, адже пакет подальшої військової допомоги Україні на $60 млрд був заблокований у Конгресі сім місяців. Бо поки в Америці запекло боролися за владу та гралися в політику, для України ціна зволікання – це життя наших військових і цивільних. Дійсно, зараз багато хто каже, що можна видихнути, американська військова допомога нарешті розблокована, а Київ отримає зброю вже за лічені дні. Проте проблема насправді залишається, адже майже половина республіканців у Палаті представників не проголосувала за допомогу Україні. До того ж ніхто не знає, як діятиме особисто Дональд Трамп щодо України в разі перемоги на президентських виборах у США.

В нещодавньому інтерв’ю він похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона, що той виніс на голосування пакет допомоги Україні, бо, мовляв, не мав іншого вибору, адже республіканці в Палаті представників мають перевагу над демократами лише в один голос. До того ж, за словами Трампа, $9 млрд прямої бюджетної підтримки України, що передбачена цим законопроєктом, вдалося записати як позику. Проте насправді тут також захований заклик Трампа до республіканських виборців: якщо хочете, щоб у Палаті представників ухвалювалися потрібні нам рішення, треба зробити так, щоб після осінніх виборів більшість у нижній палаті Конгресу перейшла до республіканців. Адже в листопаді американці обирають не лише президента, а й третину Сенату та всю Палату представників.

Тому залежно від результатів виборів у США, проблем у України може стати ще більше, а цей ухвалений пакет на майже $61 млрд – останнім. І до цього треба готуватися, бо часу обмаль, хоча і з розблокованою американською допомогою, яка вже зовсім скоро буде на фронті. За словами президента Байдена, США вже найближчими годинами починають військові постачання до України. Reuters повідомляв, що до нового пакета на $1 млрд увійдуть: ЗРК Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin. За інформацією Politico, в цьому пакеті допомоги ми також можемо отримати бронетехніку, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113.

Щодо можливості отримання Україною ракет ATACMS дальністю саме 300 км (бо такі ракети дальністю ураження трохи більше 160 км із касетною бойовою частиною ми вже отримали торік) американські ЗМІ розділилися. Одні пишуть, і це вже офіційно підтвердили в Офісі президента України, що нам їх все ж дадуть. А от, наприклад, The New York Times у своїй статті зазначає, що американські чиновники цього не підтверджують. Проте навіть рішення Адміністрації Байдена надати нам далекобійні ракети ATACMS не вплине на рішення Німеччини передати Україні ракети Taurus, які здатні серйозно пошкодити Керченський міст. У середу, 24 квітня, канцлер Олаф Шольц ще раз повторив, що він не ухвалить цього рішення.

Незрозуміла ситуація і з постачанням додаткових систем Patriot, які б захистили залишки нашої енергетичної інфраструктури, які Росія ще не добила. Йдеться передусім про ГЕС та АЕС, а також, звісно, про портову інфраструктуру. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі ми ведемо перемовини про чотири Patriot. Хоча раніше йшлося про сім таких систем. Одну нам уже погодилася надати Німеччина. Ще одну ми очікуємо від США, де їхня кількість є найбільшою. У ЗМІ також з’являлася інформація про Іспанію та Грецію. Однак, за інформацією Le Monde, багато країн ЄС, серед яких Велика Британія, Іспанія, Нідерланди та Польща, відмовляються передати Україні свої системи ППО.

Що треба для перемоги: допомоги США замало

Як пише CNN, нагальний "запит України – і це не секрет – артилерійські снаряди та системи ППО". Додамо тут від себе, що це також ракети-перехоплювачі до вже наявних у нас систем ППО. Адже, за словами Володимира Зеленського, росіянам вдалося знищити на Київщині Трипільську ТЕС, бо Україна просто не мала достатньої кількості ракет-перехоплювачів до систем ППО. До того ж міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже пригрозив збільшити інтенсивність ударів по "центрах матеріально-технічного забезпечення та базах зберігання західної зброї" в Україні.

На фронті від осені минулого року – гострий дефіцит снарядів, який у квітні, за словами командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американського генерала Крістофера Каволі, що потім підтвердив президент Зеленський, збільшився до "10 до 1" на користь Росії. Саме тому Україні було так необхідно нарешті отримати американську зброю, бо виробничі потужності ЄС не в змозі забезпечувати потреби України в снарядах, у той час як Росія, навіть без допомоги від Ірану чи КНДР, самотужки виробляє до 3 млн боєприпасів на рік.

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Дефіцит снарядів підважує спроможність Сил оборони України стримувати атаки ворога. Телеканал CNN у своєму тексті також навів коментар неназваного офіцера зі Східного командування, який попереджає: якщо російським військам вдасться захопити Очеретине на Донеччині, це відкриє їм шлях до трьох ключових військових вузлів Костянтинівка – Покровськ – Велика Новосілка, які будуть під вогневим контролем Росії. До того ж багато західних ЗМІ пишуть, що Кремль поставив завдання захопити до 9 травня Часів Яр, який Росія наразі нещадно обстрілює КАБами. Саме тому Україні критично необхідно дуже швидко отримати якомога більше артилерійських снарядів, ракет-перехоплювачів до ППО і, нарешті, винищувачі F-16, які здатні ефективно боротися з російськими КАБами й ФАБами.

Можна навіть сказати, що "диво на Капітолійському пагорбі" – розблокована військова допомога Україні – розблокувала й британську допомогу. Прем’єр Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет зброї для Києва на $617 млн, до якого увійдуть 1600 різних ракет, зокрема для ППО, та далекобійні Storm Shadow, човни, катери, броньовані машини й патрони. "Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну", – зазначив Ріші Сунак.

Проте ТСН.ua вже писав, що військова допомога з боку ЄС досі заблокована. Наприкінці минулого року на саміті в Брюсселі країни-члени так і не змогли погодити ні пакет збройної допомоги Україні на 20 млрд євро на наступні 4 роки, ні пізніше – 5 млрд євро на 2024 рік. Ба більше, транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який ми мали отримати ще 2023 року, теж досі заблокований Угорщиною.

До того ж, за словами Дмитра Кулеби, лише відновлення військової допомоги з боку США для перемоги над Росією недостатньо, бо жоден окремий пакет збройної підтримки не може зупинити росіян, лише – об'єднаний фронт усієї України та всіх її партнерів. Тому Захід має збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, бо Росія наразі виробляє приблизно вдесятеро більше. "Коли я бачу, чого досягла Росія в розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – додав Дмитро Кулеба.

До того ж ми досі бачимо, як Захід, передусім Адміністрація Байдена та ключові європейські столиці, ніяк не можуть відійти від їхньої провальної політики "управління ескалацією", коли Україні надається дозована військова допомога, щоб не спровокувати Путіна на ще агресивніші дії та розширення меж цієї війни аж до країн-членів НАТО, що, на їхню думку, одразу ж підвищує ризик застосування ядерної зброї.