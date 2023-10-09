Збудували цілий макет ізраїльського міста: як ХАМАС готувався до нападу і приспав пильність ЦАХАЛ

Бойовики ХАМАСу збудували цілий макет ізраїльського міста у Секторі Гази — з вулицями та будинками, де активно готувалися до вуличних боїв. А це мало свідчило про те, що вони готують саме наземну операцію проти Ізраїлю.

Про це йдеться в ексклюзивному випуску новин від TSN.UA із посиланням на матеріали Reuters та WSJ.

ХАМАС планував цю атаку роками. Головна мета — обдурити Ізраїль, змусити його розслабитись, запевнити, що війни точно не буде.

"ХАМАС використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи в громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу чи конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", — йдеться у Reuters.

Хамас використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману Фото: defence-ua

Як ХАМАС приспав пильність Ізраїлю

"Сценарій того, що якась організація, купа релігійних фанатиків і терористів може оголосити війну цілій країні, там просто не розглядалися. ХАМАС же залюбки підіграв Тель-Авіву та вичікував. Як пишуть журналісти, за останні два роки "хамасівці" майже не атакували Ізраїль", — йдеться у випуску TSN.UA.

Ігнорував ХАМАС й атаки інших терористичних груп, демонструючи власну неучасть та поміркованість. Попри критику власних прихильників, терористи намагалися вдати, що їх бентежать економічні питання.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь цей час вони були залучені до навчань, тренувань, поки не влаштували бунт", — заявили в ізраїльській розвідці.

Не напружили ізраїльтян навіть навчання бойовиків. У Секторі Гази бойовики навіть збудували цілий макет ізраїльського міста — з вулицями та будинками, де активно готувалися до вуличних боїв. А це мало свідчило про те, що ХАМАС готує саме наземну операцію проти Ізраїлю.

Хамас використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману Фото: isralove.org

Хто готував бойовиків: думки експертів

Але як це їм вдалося?

Експерти та аналітики впевнені: бойовиків готував Іран. Тегеран вже давно покриває так звану “Вісь опору”. Так називають мережу іранських проксі в регіоні. З нею пов’язують не тільки ХАМАС, але й численні терористичні групи: ліванську "Хезболлу", єменський рух хуситів та численні групи, які діють у Бахрейні, Іраку, Сирії та на палестинських територіях. Вони вважають Ізраїль окупантом та прагнуть його знищення, а Іран підтримує їх політично та фінансово.

У “Вісі опору” і сирійський диктатор Башар Асад.

В Інституті вивчення війни вважають, що залучення цих сил може допомогти ХАМАСу щонайменше послабити Ізраїль, бо ЦАХАЛ доведеться воювати на кілька фронтів. Доводить це припущення і те, що війна розпочалась у 50-ту річницю війни Судного дня. Тоді у 1973 році коаліція арабських країн на чолі з Єгиптом і Сирією напала на Ізраїль, але зазнала нищівної поразки.

Про плани знищити Ізраїль неодноразово заявляли і в самому Ірані

У серпні 22-го року іранський генерал-майор Хоссейн Саламі розповів на публіку про плани знищити Ізраїль. Тоді, він закликав "Хезболлу" та палестинців відмовитись від неефективних терористичних дій. Натомість провести наземну операцію та зайти в ізраїльські міста. Така зухвалість мала дестабілізувати країну і розпочати “нібито” зворотний відлік її занепаду. Схоже, саме таку тактику і обрав ХАМАС. Окупація, тортури, безжальні вбивства мирних та викрадення жінок і дітей. Вони жахнули не тільки Ізраїль, але й увесь світ.

На причетність Ірану до подій в Ізраїлі наштовхує і пост його президента Ебрахіма Раісі. У ньому Раісі привітав ХАМАС із перемогою та назвав їх вторгнення “проявом слабкості Ізраїлю”.

Згодом публікацію знесли. Офіційний Тель-Авів у відповідь пригрозив Тегерану, що якщо його участь у війні підтвердиться, то Ізраїль завдасть ударів по їх військовій інфраструктурі в регіоні. Офіційно ж в Ірані свою причетність відкидають. Кажуть, що ізраїльтяни намагаються приховати невдачу власної розвідки.

"Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в прийнятті Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною. Ізраїль намагається виправдати свій провал і пов'язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм дуже важко змиритися з тим, що у розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання", — йдеться у заяві Ірану.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео випуску: Війна в Ізраїлі розгорається! Хто готував ХАМАС і як Буданов знайшов "вуха" Москви!

Напередодні повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер", які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передавання військового досвіду бойовикам ХАМАС.

Нагадаємо, станом на 9 жовтня до МЗС України звернулось близько 200 українців, які проживали в Ізраїлі. Внаслідок війни в Ізраїлі відомо про двох загиблих українок. Також в одному із міст вдалось врятувати пораненого під час атаки бойовиків хлопця з України.

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