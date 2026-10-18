Збиті ракети та «Шахеди» понесли на базар: українці вигадали приголомшливий спосіб підзаробити

Окремі українці після російських атак збирають небезпечні знахідки / © ТСН

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Війна в Україні «народила» таке непересічне і одночасно небезпечне явище як збір окремими громадянами уламків ракет та відносно вцілілих «Шахедів».

Деякі з українців намагаються продати, наприклад, двигуни від «Шахедів» на інтернет-платформах безкоштовних оголошень. А днями на одеських пабліках з’явилося відео, на якому зафільмовано, як невідомий чоловік робить трюки на збитому над морем «Шахеді». Принаймі так стверджує автор відео. Крім того, на декількох пабліках днями виклали відеоролик, як джип перевозить вцілілу частину збитої ракети. Автор цього відео стверджує, що подія начебто мала місце на Полтавщині. Задовго до цих повідомлень з’являлась інформація про те, що у Запоріжжі було виявлено трьох чоловіків, які серед білого дня везли містом на звичайній «кравчучці» величезний уламок ракети, щоб здати його на металобрухт.

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Запорізькі правоохоронці звітують, що «підприємці» із «кравчучкою» були виявлені, після чого з’ясуванням обставин зайнялись спецслужби.

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На початку повномасштабного вторгнення ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі виявили чоловіків, які везли на «кравчучці» уламок ракети містом територією одного з ринків. Фото: dnepr.express

На Полтавщині, після того, як з’явилося відео з перевезенням ракети, обласна поліція повідомила в коментарі для ТСН.ua, що звернень щодо такого транспортування офіційно не надходило і, крім того, немає інформації щодо дати та точної локації, де перевозили цю ракету. Джерела ТСН.ua не виключили, що такий уламок ракети насправді міг перевозити автомобіль спеціальної служби для подальшої утилізації.

Загадкове перевезення частини ракети. Фото: соцмережі

Щодо останнього випадку, коли чоловік виконував маневри на збитому «Шахеді» на поверхні води, поліція Одеської області повідомила нам, що з’ясує обставини та повідомить подробиці.

Водночас, як з’ясував ТСН.ua, на інтернет-платформах безкоштовних оголошень окремі громадяни влаштували майже ярмарок, пропонуючи запчастини зі збитих «Шахедів». Місця проживання продавців співпадають з тими населеними пунктами, які часто атакують ці російські БПЛА.

Наприклад, один з продавців, який представився мешканцем села Покровське Дніпропетровської області вже два дні намагається продати двигун, в описі якого зазначено, що це — двигун «Шахеда». За свій товар мешканець прохає 45 тис. гривень, зазначає, що покупцеві готовий надати відео роботи цього двигуна. Згідно статистики, це оголошення переглянули 50 разів.

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За двигун з «Шахеда» продавець прохає 45 тис. грн. Скріншот з сайту оголошень

Як з’ясувалося, на запчастини у українців пішли вже і реактивні «Шахеди». Мешканець села Градівка Миколаївської області на сайті оголошень пропонує купити у нього «плату з реактивного «Шахеда» за 3 тисячі гривень.

Але, схоже, серед таких продавців є і «рекордсмен». Продавець на ім’я Сергій, який зазначив своїм місцем проживання Суми, виставив на продаж одразу 23 запчастини не тільки з «Шахедів», але й з керованих авіабомб (КАБ). Як відомо з офіційних повідомлень влади, росіяни часто тероризують Сумщину та Суми своїми КАБами. Той, хто назбирав одразу 23 таких запчастини, зазначає, що шукає зокрема і гуртових покупців на сервоприводи КАБів та «Шахедів». У відкритих джерелах міститься інформація, що сервопривод є тією запчастиною, яка змінює траєкторію польоту бомби відповідно до команд системи наведення. За свій товар продавець прохає від 465 до 650 гривень та навіть пропонує у якості бонусів пошкоджений привод. Свої товари він намагається продати більше двох тижнів, його оголошення переглянули понад 960 разів.

Автор оголошення стверджує, що продає запчастини з керованих авіабомб та «Шахедів». Скріншот з сайту оголошень.

Відповідальність за користування та продаж трофеїв

Хоча збір та продаж невибухонебезпечних та невогнепальних трофеїв українське законодавство поки не розцінює як таке, за що можуть покарати «важкою» статтею кримінального кодексу, наприклад, адвокат Андрій Межирицький каже, що такі збирачі та продавці однозначно можуть потрапити у поле зору правоохоронців.

Він зазначає, що зараз в Україні діє військовий стан і через наявність у певної людини комплектуючих до «Шахедів» та КАБів може бути здійснена перевірка щодо того, чи не співпрацює ця людина з російськими окупантами.

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Від користування потенційно небезпечними знахідками закликають громадян утримуватися і в Національній поліції.

За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, якщо у знахідці виявиться речовина, яка може вибухнути, то у такому випадку дії людини можуть підпадати під санкції 263 статті кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). У разі доведеності вини загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

І в поліції, і в ДСНС наголошують, що навіть наближення до засобів ураження несе велику загрозу для здоров’я та життя цивільних осіб. Як відомо, у разі виявлення предметів, схожих на вибухонебезпечні, слід повідомляти це оперативним службам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що ворожий «Шахед» застряг у даху будинку і не вибухнув. Через те, що ворожий безпілотник не здетонував під час падіння, вдалося уникнути жертв та масштабних руйнувань цивільного сектору.





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