Збив маму з шестирічною донькою і понісся на дітей: у Дніпрі сталася моторошна ДТП

У Дніпрі водій Jaguar збив на пішохідному переході жінку та її шестирічну доньку / © ТСН

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У Дніпрі водій Jaguar збив на пішохідному переході жінку та її шестирічну доньку, після чого протаранив огорожу і влетів у паркан школи. У цей момент на шкільному подвір’ї перебували близько пів сотні учнів молодших класів.

Деталі повідомив кореспондент ТСН.ua.

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Мати саме забрала доньку-першокласницю зі школи. За попередньою інформацією, вони переходили дорогу «зеброю» на зелений сигнал світлофора, коли їх збив автомобіль.

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Жінку та дитину доправили до лікарні на обстеження. У них садна та черепно-мозкові травми.

Дата публікації 18:01, 16.11.26 Кількість переглядів 9 У Дніпрі Jaguar збив жінку з шестирічною дитиною і влетів у паркан школи

Після наїзду на пішоходів Jaguar продовжив рух, зніс паркан, який відділяє тротуар від дороги, а потім пробив огорожу школи та застряг на ній.

У цей час надворі перебували близько 50 дітей молодшого шкільного віку. У Дніпрі протягом дня неодноразово оголошували повітряні тривоги, а аварія сталася саме під час короткого проміжку, коли школярі змогли вийти на прогулянку.

Директорка початкової школи №48 Влада Алішкіна розповіла, що серед школярів постраждалих немає.

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«На той час повітряної тривоги не було, діти перебували на вулиці. Мабуть, перелякалися. Але, слава Богу, всі живі-здорові», — сказала вона.

За її словами, водій після аварії мав ознаки неадекватного стану.

«На перший погляд, водій перебуває в неадекватному стані — можливо, в алкогольному або наркотичному сп’янінні», — зазначила директорка.

Водночас поліція поки офіційно не підтверджує, чи був чоловік у стані сп’яніння. Це має встановити відповідна експертиза.

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В Україні сталися кілька смертельних ДТП

14 листопада на Київщині сталася смертельна аварія за участю вантажівки DAF із цистерною. Поблизу села Богданівка Бориспільського району 40-річний водій, за попередніми даними поліції, не впорався з керуванням і врізався у металевий відбійник.

Вантажівка перекинулася, після чого загорівся газоконденсат, який перевозили у цистерні. Водій отримав смертельні травми та загинув на місці.

Ще одна смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. 65-річний водій Skoda Octavia під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN із напівпричепом.

Водій легковика та його 39-річна пасажирка загинули на місці. 13-річну пасажирку з травмами доправили до лікарні.

Також у Мостиськах на Львівщині загинув 62-річний пішохід. За попередніми даними правоохоронців, на чоловіка здійснили наїзд два автомобілі — KIA Sportage та Peugeot 508.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження.

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