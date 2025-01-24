Зцілення коханням: у Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового, що втратив обидві ноги

Зцілення коханням – у Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового, що на Донеччині втратив обидві ноги. 33-річного Максима доправили до реанімації із мінімальними шансами на життя. Та за такої підтримки його стан покращується стрімкими темпами, кажуть медики.

А він сам вже планує, як танцюватиме з коханою, щойно стане на протези. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська спілкувалась із закоханими.

Рука в руці – Анжеліка весь час поруч із коханим Максимом у реанімації.

У Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового / Скриншот із відео ТСН



"Коли я вже прокинувся тут, то першим, кого я побачив, – це Анжела. І вона мені сказала: ми ще з тобою станцюємо", – каже Максим.



Ось так вони разом танцювали та тренувалися, допоки Максим не пішов до війська. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він кинув роботу у Польщі та повернувся до України – боронив Запоріжжя, а потім Донеччину. Та минулого тижня у нього влучив ворожий дрон.

У Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового / Скриншот із відео ТСН



"Шолом зрізало разом з ухом. Вухо підлатали. Добре, що броня відпрацювала на всі, наскільки це можливо було, бо наслідки могли бути гірші. Як мені сказали лікарі, що там вже час ішов на хвилини", – розповідає Максим.



Побратим, що дістав легші поранення, врятував Максима від масивної крововтрати. Його вдалося вивезти з позиції, та врятувати ноги було вже неможливо. Медики кажуть: стан був настільки тяжким, що життя ледь жевріло.



"Думали, що до ранку не доживе, був на апараті штучної вентиляції легень. Але коли зʼявилася його дівчина, коли вони почали спілкуватися, він почав розовіти і намагався зняти апарат штучної вентиляції", – каже лікар.

У Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового / Скриншот із відео ТСН



Операції, два літри перелитої крові та зусилля реаніматологів зберегли Максиму життя. Та він зізнається: мав особливі "ліки".



"Я сказала, що наші стосунки ніяк не змінились і що ми просто далі будемо продовжувати жити, що я нічого за тебе робити не буду, тобі доведеться самому! Коротше, в нього ж мета і все. Єдине, що сказала – я буду поруч на цьому шляху", – каже дівчина.

У Дніпрі дівчина пліч-о-пліч з лікарями рятує пораненого військового / Скриншот із відео ТСН

Він відновлюється швидкими темпами і вже має план.



"Перше, що хотів би після протезування зробити, – це станцювати", – розповідає Максим.



Анжела каже: партнерка для здійснення цієї мрії завжди поруч.

Історія кохання, що розчулить кожного: дівчина ставить бійця на ноги пліч-о-пліч з лікарями

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