"Здали свої": ветеран АТО розповів, як його захопили у полон бойовики

Іван Дєєв рік працював у тилу так званої "ЛНР"

Ветеран АТО, колишній військовополонений Іван Дєєв розповів, як готувався його обмін. Боєць зазначив, що протягом 1,5 року щодня бойовики піддавали його тортурам.

Про це Дєєв повідомив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Наталія Мосейчук: А ви знали, як відбуваються обміни? Чи чекали їх хлопці, чи була у вас інформація про те, кого готують на обмін, чи бойовики до вас приходили, чи узгоджувались списки, як це відбувалося всередині?

Іван Дєєв: Не було списків, не було нічого. За пів року до обміну приїхали ОБСЄ і сказали, що нас включили в список. Бойовики казали ще в 2017 році, що нас уже підготували для обміну. Обмін пройшов і вони сказали, що нас не взяли. Потім сказали, що у 2018 році уже буде. Потім в 2019-му.

Наталія Мосейчук: Ви не знали, чому вас не взяли на обмін?

Іван Дєєв: Нам цього не пояснювали, не розповідали. Я весь час сидів в одиночній камері. Там не було такого, щоб хтось комусь щось казав.

Наталія Мосейчук: Коли вам вперше сказали, що вас готують на обмін, тортури по відношенню до вас — вони тривали?

Іван Дєєв: Півтора року вони були, коли я сидів в підвалах МВД, колишнього СБУ. Там вони кожного дня були.

Наталія Мосейчук: Я розкажу, чому ви потрапили в полон. Ви пішли добровольцем з Майдану в АТО і в Краматорському аеропорту ви познайомилися з генералом Кривоносом. За його рекомендаціями ви пішли служити в Хмельницький 8-й полк спецназу ЗСУ і в 2016 році ви були прикомандировані до СБУ, до контрозвідки і рік працювали в тилу "ЛНР". Потім в тилу ви отримали завдання. Розкажіть, яке.

Іван Дєєв: Останнім завданням було ліквідувати "міністра народної міліції". Завдання було успішним, але через три години взяли мого напарника, майора, через те, що здали з нашої сторони. Зради в нас багато. Просто зателефонували і сказали, де він перебуває, яка квартира і все.

Кожного дня були тортури – ветеран АТО про полон у бойовиків

Раніше колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, що на обміні полоненими заробляють чималі гроші.

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