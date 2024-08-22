"Здам у ТЦК!": як українці використовують назву військкоматів для безпеки і збагачення

На сайтах оголошень все більше об'яв, де українці використовують назви ТЦК на свій розсуд.

В Україні почали активно використовувати абревіатуру ТЦК як метод впливу ті люди, які до військових та мобілізації не мають жодного відношення.

Так днями одна з фахівчинь з Броварів Київської області, яка робить на дому декілька видів розслабляючих масажів, у своєму оголошенні на сайті безкоштовних об’яв підкреслила, що тих, хто буде її домагатись під час роботи, вона здасть у ТЦК.

В Броварах на Київщині масажистка попереджає, що в разі конфліктів здасть клієнтів до ТЦК. Скріншот.

"Фантазерів про інтим послуги здаю в ТЦК", - зазначила масажистка Ксенія.

Як з’ясувалось, серед оголошень є і такі, автори яких певним чином давлять на жалість.

Так теж днями мешканець села Травневе Жмеринського району Вінничини опублікував оголошення про терміновий продаж 28 качок. За кожного птаха він прохає 120 грн. та зазначає, що готовий торгуватись, тому як йому прийшла повістка до ТЦК.

На Вінничині чоловік прохає терміново купити у нього качок, бо треба йти на ВЛК. Скріншот.

"Продаж терміновий, бо отримав повістку ТЦК на ВЛК. Всі подробиці по телефону. Анатолій", - пише автор оголошення. За статистикою сайту, його оголошенням цікавились більше 130 раз.

По-своєму рекламують свій товар ті, хто здає в оренду житло у віддалених від обласних центрів куточках.

Нещодавно на сайті безкоштовних оголошень з’явилась об’ява про те, що в селі Сасівка Закарпатської області, в горах, за 3 тис. грн. на місяць здається в оренду будинок. Автор оголошення зазначає, що "до будинку не під’їхати машиною, тому ТЦК туди не ходить". Статистика переглядів цього оголошення свідчить про те, що ним цікавились більше 1340 разів.

На Закарпатті рекламують будинок, до якого начебто не приїдуть з ТЦК. Скріншот.

Автор ще одного оголошення пропонує зняти в оренду цілу віллу в селі Грибівка за 40 км. від Одеси. Він зазначає, що приміщення розраховано на 10 людей, а "територія повністю закрита, де вас не потурбує ТЦК".

Своє чергою, український військовий Ігор Фльорко, який став відомим після того, як сфотографувався з чіпсами на фоні стріляючого по окупантам "Града", на початку цього року висловився щодо тих закладів, які не пускають до себе працівників ТЦК.

У якості прикладу він навів телефонну розмову з представником відомого в Україні спортклубу. Все це Ігор Фльорко опубліковував у себе на сторінці в соцмережі.

"Дзвінок. Добрий день, бачимо ви колись були у нас, хотіли б запропонувати вам новий абонемент, щоб ви могли повернутись", - процитував Фльорко представника спортклубу.

"Вітаю, так був колись. Скажіть, а як у вас з ТЦК?", - спитав військовий у того, хто йому телефонував.

"Ну приходили раз чи два, але зараз вже все нормально, можете приходити і не перейматись", - відповіли Ігорю Фльорко.

На що він сказав: "Шкода, можливо б тоді хтось міг прийти мене поміняти, а я б скористався вашим новим абонементом".

Завершилась розмова такою фразою з боку представника спортзакладу: "Зрозуміло, дякую, до побачення!"

У Дніпрі стався черговий інцидент за участі цивільних і ТЦК

Раніше повідомлялось про те, що ТЦК виявлятимуть ухилянтів автоматично.

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