Жданов попередив про можливий ракетний удар РФ: він назвав головні цілі та дату

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія продовжує тероризувати українців, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та енергетиці. Армія РФ намагається виснажити країну в зимовий період, залишаючи мирне населення без світла й тепла. Паралельно над містами України фіксують активну роботу розвідувальних безпілотників, які можуть коригувати майбутні ракетні атаки.

Коли чекати на наступний масований удар, які цілі залишаються пріоритетними для РФ, чого очікувати до кінця зими та скільки ракет нині має Росія — в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чи буде РФ продовжувати бити по енергетиці

За словами Олега Жданова, удари по енергетичній інфраструктурі залишаються для Росії одним із ключових інструментів тиску. Особливу увагу ворог, як і раніше, приділяє столиці, адже саме Київ відіграє вирішальну роль у формуванні суспільних настроїв. Перебої з електропостачанням, на думку експерта, Кремль розглядає як спосіб психологічного впливу на українців.

Реклама

«Столиця завжди дуже сильно впливає на формування суспільної думки. І тому вони будуть далі гасити Київ. Ну, як немає світла? Ми ж якось зводимо кінці з кінцями, і все ж таки світло з’являється в наших домівках, хоч не на постійній основі», — каже Олег Жданов.

Водночас Жданов пояснює, що російські військові змогли виявити слабкі місця в системі української протиповітряної оборони. На це вплинули як внутрішні проблеми, так і перебої з постачанням ракет ППО від партнерів. Саме ці фактори, на думку експерта, підштовхнули Росію до продовження ударів по Києву:

«Вони будуть продовжувати. Вони знайшли слабке місце в побудові нашої протиповітряної оборони. Оце все наслідки того, що у нас мобільні вогневі групи забирали в піхоту неодноразово… Плюс сама вибудова дипломатичної роботи з нашими партнерами. Чому у нас такі прогалини в плані постачання ракет ППО. Що всі мовчать-мовчать, а потім президент виходить і каже: „Слава Богу, я вибив там партію ракет“. А що, ми сиділи без ракет? А що ж тоді робили наші дипломати, переговорники і решта з партнерами? Росіяни зрозуміли, що у нас в цьому величезний провал. Тому продовжують бити по столиці».

Разом із тим інтенсивність атак, за словами Жданова, безпосередньо залежить від політичної ситуації та перебігу переговорів.

Реклама

«На мій погляд, вони будуть намагатися погасити Київ остаточно. Правда, є один нюанс в тому сенсі, що все буде залежати від політичної ситуації — перемовин», — каже експерт.

Які міста РФ обирає для масованих атак і чому

Говорячи про прифронтові регіони, Олег Жданов зазначає, що тут Росія керується не лише політичними мотивами. На перший план виходить військова логіка, пов’язана з розміщенням українських резервів і забезпеченням логістики.

«Що стосується прифронтових міст — це Суми, Харків, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, то тут вже, крім політичної складової, на мій погляд, більше військової складової», — каже Олег Жданов.

Експерт пояснює, що саме великі міста поблизу фронту стають вимушеними пунктами дислокації військ, адже розміщувати значні сили в полі, особливо взимку, неможливо.

Реклама

«Тому що де можна тримати резерви, де можна тримати війська? Тільки в житловій забудові. У чисте поле сьогодні війська не вивезеш, вони там померзнуть. І намети там не розставиш, і не обігрієш таку кількість людей, і в полі не сховаєш техніку. Вони це теж розуміють. Покоління генералів навчалися в одних і тих же військових закладах — всі ж російські, московські училища закінчували».

Таким чином, ударами по прифронтових містах Росія, за словами Жданова, намагається одночасно досягти політичних і військових цілей:

«З одного боку, вони вирішують політичне питання — залишають громаду без умов для проживання, що можна кваліфікувати як геноцид. А з іншого боку вони намагаються вирішити військове питання в плані порушення нашої логістики, завдавання ударів по резервам і військам, які розташовуються в цих містах».

Чого очікувати від Росії до кінця зими

Оцінюючи перспективи на найближчі місяці, Олег Жданов не налаштований оптимістично.

Реклама

За його словами, до завершення зими Україні доведеться жити в умовах постійної загрози нових атак по енергетиці. Особливу небезпеку він бачить у можливому перенесенні ударів на підстанції, які розподіляють електроенергію від атомних електростанцій.

«Перспектива у нас не дуже. Поки не потеплішає, ми не вигребемося з цього. А якщо вони перенесуть вогонь, як зараз там пишуть воєнкори, що треба переносити вогонь на підстанції… Воєнкори в цьому разі виступають в якості блазнів. Як кажуть, що у короля на думці, то у блазня на язиці. Так що, якщо воєнкори кажуть, що треба бити по підстанціях, які розподіляють генерацію атомних електростанцій, то, скоріш за все, Генштаб Росії такі удари планує. Буде здійснювати чи ні — це вже буде залежати від ситуації. Але, повірте, буде все заплановано і ракети на це будуть виділені», — каже Олег Жданов.

Скільки ракет накопичено в Росії

Говорячи про ракетні запаси РФ, Жданов зазначає, що Росія намагається зберігати так званий незнижувальний резерв, однак змушена використовувати й застарілі боєприпаси. Це, на його думку, може свідчити про дефіцит сучасних ракет:

«Ну і останнє — стосовно ракет в РФ на сьогодні. Я думаю, що вони тримають незнижувальний запас — не менше 900 тисяч ракет різних типів».

Реклама

Коли Росія може завдати наступного удару

За словами Жданова, ймовірність нового масованого удару безпосередньо залежить від результатів переговорів і реакції Кремля на їх підсумки.

Деякі експерти вважають, що до наступного етапу перемовин Росія завдасть щонайменше один, а то й два масовані удари по Києву.

Олег Жданов також окреслює можливі часові межі нової атаки:

«Так що я би очікував ближче до 1 лютого черговий масований удар».